ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.58-อ่อนค่าหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางมีสัญญาณตึงเครียดขึ้น

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(30ก.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 33.58 บาทต่อดอลลาร์ฯ ใกล้เคียงระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 33.57 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าในช่วงเช้า แต่ทยอยลดช่วงบวกและกลับมาอ่อนค่าลงในช่วงบ่าย หลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีสัญญาณตึงเครียดขึ้น ประกอบกับมีแรงกดดันด้านอ่อนค่าตามทิศทางฟันด์โฟลว์ ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติอยู่ในฝั่งขายสุทธิทั้งในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย (1,739 ล้านบาท และ 3,769 ล้านบาท ตามลำดับ) นอกจากนี้ แรงขายเงินดอลลาร์ฯ ยังชะลอลงบางส่วน เนื่องจากตลาดกลับมารอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะรายงานคืนนี้ด้วยเช่นกัน
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.40-33.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมิ.ย. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ผลการประชุม BOJ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนก.ค. ของยูโรโซน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค. ของสหรัฐฯ