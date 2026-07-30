วอชิงตันงัดไม้แข็งคว่ำบาตรอิหร่าน ตัดท่อน้ำเลี้ยงบิทคอยน์สกัดฟอกเงินคุกคามค้าโลก

กระทรวงการคลังสหรัฐงัดมาตรการขั้นเด็ดขาด คว่ำบาตร 2 บริษัทเดินเรืออิหร่าน หลังพบหลักฐานชัดฟอกเงินผ่านบิทคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัล หลบเลี่ยงการตรวจสอบจากชาติตะวันตก พุ่งเป้าตัดท่อน้ำเลี้ยงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม สั่นคลอนเสถียรภาพตลาดพลังงานโลก ส่งสัญญาณเตือนภัยการใช้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือระดับรัฐ พร้อมจับตาความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ผลักดันท่อน้ำเลี้ยงเงาเข้าสู่ระบบนิเวศคริปโตอย่างเลี่ยงไม่พ้น
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) ภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา เปิดเกมรุกประกาศขึ้นบัญชีดำ Persian Gulf Marine Insurance Company และ HormuzSafe Marine Services Authority ซึ่งเป็นสององค์กรหลักในเครือข่ายประกันภัย ที่ได้รับการหนุนหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับให้เรือพาณิชย์ทุกลำต้องจัดซื้อความคุ้มครองที่ผ่านการอนุมัติจากทางการสหรัฐ ก่อนเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมตอกย้ำ พฤติกรรมเหล่านี้ว่าเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย นอกเหนือจากการยึดเรือพาณิชย์ 8 ลำ และขึ้นบัญชีดำบริษัทที่เชื่อมโยงกับกองเรือเงาอีก 8 แห่ง
ประเด็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งคือ การที่ทางการสหรัฐระบุชัดเจนว่า HormuzSafe เปิดรับชำระเงินด้วยบิทคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นๆ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ขั้นสูงที่ถูกนำมาใช้เจาะช่องโหว่กำแพงมาตรการคว่ำบาตร
ขณะที่สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ย้ำจุดยืนอย่างแข็งกร้าวว่า รัฐบาลวอชิงตันจะไม่ยอมปล่อยให้อิหร่านจับการค้าโลกเป็นตัวประกัน พร้อมชี้ให้เห็นว่าระบอบการปกครองของอิหร่านกำลังฉวยโอกาสจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อดูดเม็ดเงินไปสนับสนุนกองกำลัง IRGC อย่างต่อเนื่อง
ร่องรอยของแผนการดังกล่าวเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 หลังจากภาพหน้าเว็บไซต์ของ HormuzSafe ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอประกันภัยดิจิทัลสำหรับสินค้าทางทะเล และเปิดช่องทางการชำระเบี้ยประกันด้วยบิทคอยน์อย่างโจ่งแจ้ง แม้ในห้วงเวลานั้นสื่อต่างประเทศจะประเมินว่าเป็นเพียงขั้นตอนการทดลองโมเดลธุรกิจ แต่สำนักข่าวฟาร์ส นิวส์ เอเจนซี ของอิหร่าน กลับประเมินว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถสร้างรายได้มหาศาลทะลุหลัก 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ การผูกขาดอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบถึงหนึ่งในห้าของโลก จึงแฝงนัยยะสำคัญต่อความมั่นคง และพร้อมที่จะสร้างแรงกระเพื่อมรุนแรงสู่กลไกราคาในตลาดพลังงานระหว่างประเทศได้ทุกเมื่อ
ขณะเดียวกันในมิติด้านสงครามเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังผลักดันให้รัฐซึ่งถูกตีกรอบคว่ำบาตร หันไปพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบกระจายศูนย์มากขึ้น บิทคอยน์จึงกลายเป็นทางเลือกที่ดึงดูดใจสำหรับกลุ่มเหล่านี้ เนื่องจากปราศจากตัวกลางควบคุมที่สามารถสั่งอายัดเงินได้ในพริบตา ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเหรียญสเตเบิลคอยน์ที่มีผู้ออกเหรียญแบบรวมศูนย์ กรณีศึกษาที่เห็นได้ชัดคือการที่ทางการสหรัฐสั่งอายัดเหรียญเทเธอร์ (USDT) มูลค่ากว่า 344 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอิหร่านไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดัีปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สมรภูมิการค้าโลกกำลังขยายวงสู่ระบบนิเวศคริปโตอย่างเต็มตัว ภาคธุรกิจและนักลงทุนจึงจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงด้านกฎระเบียบระดับสากลที่อาจพลิกโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิง การเคลื่อนไหวของวอชิงตันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางการเงิน แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังผู้เล่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกว่า เกมแมวจับหนูระหว่างรัฐและเครือข่ายเงาบนบล็อกเชน กำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่เข้มข้นและคาดเดาได้ยากยิ่งขึ้น