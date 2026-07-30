สื่อเศรษฐกิจชั้นนำของรัฐบาลจีน China Business Journal ออกโรงเตือนภัยภาคธุรกิจ หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพสวมรอยใช้อีเมลปลอมแบล็กเมล์องค์กรเอกชน คนร้ายข่มขู่จะตีแผ่รายงานด้านลบเพื่อแลกกับการจ่ายค่าปิดปากเป็นบิทคอยน์ เหตุการณ์ล่าสุดนี้สะท้อนความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่พุ่งเป้าโจมตีความน่าเชื่อถือของบริษัทผ่านช่องทางสินทรัพย์ดิจิทัล
แถลงการณ์จากสำนักพิมพ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 ระบุรายละเอียดกลโกงว่า กลุ่มอาชญากรอาศัยผู้ให้บริการอีเมลเข้ารหัส Proton Mail เพื่อปกปิดตัวตนในการติดต่อเป้าหมาย พวกเขาสร้างเรื่องเท็จว่าพบข้อมูลความผิดปกติจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึก พร้อมยื่นคำขาดให้เหยื่อโอนบิทคอยน์แลกกับการระงับตีพิมพ์ข่าวฉาว สำนักพิมพ์ย้ำชัดเจนว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตและเป็นพฤติกรรมหลอกลวงหวังผลประโยชน์
ขณะนี้ฝ่ายบริหารของสื่อจีนกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานดิจิทัลทั้งหมดเพื่อเตรียมฟ้องร้องคดีความทางแพ่งและอาญากับผู้กระทำผิดขั้นเด็ดขาด สำหรับหนังสือพิมพ์ China Business Journal ตีพิมพ์ฉบับแรกเมื่อปี 2528 ภายใต้สถาบันเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมของสถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences) แม้ทิศทางการทำข่าวจะอิงกับกระแสเศรษฐกิจตลาดเสรี แต่สถานะที่แท้จริงคือสื่อใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลปักกิ่ง
กรณีที่เกิดขึ้นนับเป็นสัญญาณเตือนที่ภาคธุรกิจและนักลงทุนทั่วเอเชียรวมถึงไทยต้องเตรียมรับมือ รูปแบบอาชญากรรมไซเบอร์กำลังยกระดับจากการเจาะระบบข้อมูลทั่วไป สู่การโจมตีด้านชื่อเสียงองค์กร (Reputational Attack) ซึ่งสร้างความวิตกกังวลต่อราคาหุ้นและความเชื่อมั่นได้ฉับพลัน นอกเหนือจากนี้การนำคริปโทเคอร์เรนซีมาเป็นเครื่องมือขู่กรรโชกในพื้นที่ที่มีกฎหมายกวาดล้างสินทรัพย์ดิจิทัลเด็ดขาดอย่างจีน อาจจุดชนวนให้ทางการงัดมาตรการปราบปรามเครือข่ายการเงินใต้ดินที่เข้มงวดขึ้นในระยะต่อไป