PRM ราศีจับโบรกฯ เล็งเป้12 บาท

"พริมา มารีน" ขึ้นแท่นหุ้นเด่นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ประจำปี 69 หลัง "ฟินันเซีย ไซรัส -หยวนต้า (ประเทศไทย)" แนะนำ "ซื้อ" ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทกำลังเข้าสู่รอบการเติบโตที่แข็งแกร่งตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2569 เป็นต้นไป ผลดีธุรกิจเรือกักเก็บและผสมน้ำมันกลางทะเล (FSU) เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ
บริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน) หรือ PRM ขึ้นแท่นหุ้นเด่นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ประจำปี 2569 หลังจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั้งฟินันเซีย ไซรัส และหยวนต้า (ประเทศไทย) ส่งสัญญาณเชิงบวกพร้อมแนะนำเข้าซื้อ โดยประเมินว่าผลการดำเนินงานของบริษัทกำลังเข้าสู่รอบการเติบโตที่แข็งแกร่งตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2569 เป็นต้นไป โดยมีธุรกิจเรือกักเก็บและผสมน้ำมันกลางทะเล (FSU) เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ จากความต้องการกักเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเพื่อความมั่นคงทางพลังงานจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
โดยภาพรวมกำไรปกติในไตรมาส 2 ปี 2569 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทำยอดได้สูงถึงระดับ 550 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กระตุ้นให้ความต้องการกักเก็บน้ำมันทะยานสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราการใช้งาน (Utilization Rate) ของเรือ FSU ทั้ง 5 ลำ พุ่งขึ้นไปแตะระดับ 100% จากปกติอยู่ที่ราว 85-95% รวมถึง การให้บริการของกองเรือทั้งหมด 71 ลำของบริษัทเป็นไปตามปกติ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ประกอบกับเงินบาทที่อ่อนค่าลงเป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อรายได้ของบริษัท เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของ PRM เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้การแปลงรายได้ดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาเป็นเงินบาทมีมูลค่าสูงขึ้น
สำหรับแนวโน้มในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยคาดว่ากำไรจะสามารถทำสถิติเติบโตได้ทั้ง QoQ และ YoY ในทุกไตรมาส จากความต้องการใช้เรือ FSU ที่คาดว่าจะทรงตัวในระดับ 100% ต่อเนื่องอย่างน้อยจนถึงสิ้นปี นอกจากนี้ บริษัทเตรียมนำเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปต่อใหม่จำนวน 3 ลำ เข้ามาให้บริการในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้และผลักดันอัตรากำไรของธุรกิจกลุ่มนี้ให้กลับมาเติบโตโดดเด่นอีกครั้ง
จากแนวโน้มผลประกอบการที่เข้าสู่ช่วงขยายตัวอย่างชัดเจน บล.ฟินันเซีย ไซรัส จึงขยับราคาเป้าหมายของ PRM ขึ้นเป็น 11.70 บาท ขณะที่ บล.หยวนต้า ให้เป้าหมายใหม่ขยับไปถึง 12.00 บาท เพื่อสะท้อนปัจจัยบวกจากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการลดทุนจากโครงการซื้อหุ้นคืนช่วงที่ผ่านมา
นอกจากนี้ PRM ยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับสายสะสมเพื่อรับเงินปันผล โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์อัตราผลตอบแทน (Dividend Yield) ในปี 2026 เอาไว้สูงถึง 5.6 - 6.0% ด้วยกัน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่โดดเด่น และน่าสนใจอย่างมากสำหรับการลงทุนระยะยาว