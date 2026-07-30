ITCโกยยอดขาย 316 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

" ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น " อวดยอดขายครึ่งแรกปี 2569 อยู่ที่ 316 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดขายในสกุลเงินบาทเพิ่มขึ้น 15.1% อยู่ที่ 10,043 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) ในระดับสูงที่ 96.2% หลังกำไรขั้นต้นในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 2,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน
นายรอย ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ ITC กล่าวว่า ITC มียอดขายในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 อยู่ที่ 316 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดขายในสกุลเงินบาทเพิ่มขึ้น 15.1% อยู่ที่ 10,043 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) ในระดับสูงที่ 96.2%
ขณะที่กำไรขั้นต้นในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 2,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 26.8% กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 28.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 1,564 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิปรับปรุงอยู่ที่ 1,955 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
“ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของไอ-เทล การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีวินัย และการดำเนินงานตามกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตอกย้ำความเชื่อมั่นของเราต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายที่เราวางไว้ เราจะยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสำหรับกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง นำระบบออโตเมชันมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ขยายตลาดด้วยกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะในแต่ละภูมิภาค และต่อยอดกลยุทธ์ความยั่งยืนสู่คุณค่าทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม”นายรอยกล่าว
สำหรับไตรมาส 2 ปี 2569 ITC มียอดขาย 152 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดขายในสกุลเงินบาทเพิ่มขึ้น 8.8% อยู่ที่ 4,869 ล้านบาท กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 20.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 1,346 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 29.7% แม้ต้องเผชิญกับต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายใต้โครงการทรานส์ฟอร์มเมชันของ ITC และผลิตภัณฑ์พรีเมียมซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 52.4% ของยอดขาย กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 802 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิปรับปรุงเพิ่มขึ้น 20.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 964 ล้านบาท
โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมสัตว์เลี้ยงยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตของ ITC โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 20.0% ของยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ด้วยแรงหนุนจากความต้องการของลูกค้าเดิม อันเนื่องมาจากพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่หันมาให้ความสนใจในขนมสัตว์เลี้ยงเพื่อการดูแลสุขภาพเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดย ITC ได้เปิดตัวสินค้าออกสู่ตลาดมากกว่า 400 รายการ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ปริมาณการขายอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 60,555 ตัน และยอดขายเติบโตในทั้งสามภูมิภาคหลัก โดยภูมิภาคอเมริกายังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ ITC คิดเป็น 60.0% ของยอดขายรวม โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 17.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้วยแรงหนุนจากความต้องการที่ต่อเนื่องของลูกค้า การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Chunk และ Pâté รวมถึงการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงประเภท Lickable Treats และอาหารสัตว์เลี้ยงแบบโฮมเมด
ขณะที่ตลาดยุโรปคิดเป็น 14.0% ของยอดขายรวม โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 27.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากความต้องการที่แข็งแกร่งของลูกค้าและการเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่ในภูมิภาค ขณะที่ตลาดเอเชียและโอเชียเนียคิดเป็น 26.0% ของยอดขายรวม โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการนำผลิตภัณฑ์กลับมาทำตลาดอีกครั้งในญี่ปุ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการนวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการดูแลสุขภาพเฉพาะด้าน
จากผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก ITC ได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้สำหรับปี 2569 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 9-12% เป็น 17-20% โดยคงเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นที่ 23–25% และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย (SG&A to sales) ที่ 9–10%