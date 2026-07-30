หุ้นปิดเช้าดิ่งหนัก 31.44 จุดหลุด 1,600 แรงขาย DELTA-IVL บอนด์ยีลด์พุ่งกดดัน

SET ปิดภาคเช้า 1,593 จุด ลดลง 31.44 จุด (-1.94%) มูลค่าซื้อขายราว 66,462 ล้านบาท นักวิเคราะห์ เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้ร่วงหนักจากแรงขาย DELTA นำกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับลง ตามหุ้นเทคฯโลก รวมทั้งแรงขายหุ้นใหญ่กลุ่มปิโตรเคมี IVL ถูกโบรกต่างชาติ Downgrade นอกจากนี้ บอนด์ยีลด์สหรัฐดีดขึ้นกดดันสินทรัพย์เสี่ยง ทำให้ตลาดหุ้นเผชิญภาวะ Risk off แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งลบ ให้แนวรับ 1,590-1,588 จุด แนวต้าน 1,600-1,610 จุด
การซื้อขายภาคเช้าเปิดตลาดดัชนีดิ่งลงกว่า 10 จุดและต่อมาปรับลงไปลึก โดยทำจุดต่ำสุด 1,588.48 จุด และจุดสูงสุด 1,616.06 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ข่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ร่วงหนักจากแรงขายกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ตามการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโลก โดยเฉพาะ DELTA ดิ่งจากปัจจัยเฉพาะตัวเพิ่มเข้ามาด้วยหลังงบไตรมาส 2/69 ต่ำกว่าคาด รวมทั้งแรงขายหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี IVL ถูก downgrade จากโบรกเกอร์ต่างชาติ ทำให้ Sentiment ตลาดเข้าสู่ Risk Off จึงมีแรงขายลดความเสี่ยงออกมามาก
นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกดดันสินทรัพย์เสี่ยง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะแกว่งทรงตัวในแดนลบต่อเนื่อง แนะติดตามสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง พร้อมให้แนวรับ 1,590-1,588 จุด แนวต้าน 1,600-1,610 จุด