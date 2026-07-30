SNNP ร่วมพัฒนา Sport Nutrition Solution รับเทรนด์สุขภาพ

“ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง ”จับมือ “ เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ ”ภายใต้ ALPINE SPORTS GROUP ร่วมสร้างนวัตกรรม Sport Nutrition Solution ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์Sport Jelly ภายใต้แบรนด์ "ALPINE BOOST" ชูแนวคิด "Boost Your Performance" เพื่อตอบโจทย์นักกีฬาและผู้รักสุขภาพ พร้อมต่อยอดโอกาสการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มโภชนาการเพื่อการกีฬา และเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตรายได้ในระยะยาว
นางกิตติยา ชัยสถาพร รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP เปิดเผยว่า การทำ Collaboration Marketing ระหว่าง Jeleและ Alpine Sports Group โดยร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ Sport Jelly ให้กับแบรนด์ “ALPINE BOOST” ในครั้งนี้ นับเป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร เพื่อพัฒนานวัตกรรม Sport Nutrition Solution ที่ตอบรับกระแสการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
SNNP ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลลี่ของประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเทรนด์การบริโภคใหม่ ๆ โดยสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) สู่ตลาดโภชนาการเพื่อการกีฬา (Sport Nutrition) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ ALPINE SPORTS GROUP เป็นผู้นำด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและประสบการณ์ด้านกีฬาและสุขภาพแบบครบวงจร จึงทำให้ความร่วมมือในครั้งนี้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
"ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของ Jele เข้ากับองค์ความรู้ด้านกีฬาและสุขภาพของ ALPINE SPORTS GROUP เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Sport Jelly ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพ รสชาติ และความสะดวกในการบริโภค โดยทีมงานของทั้งสององค์กรได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แนวคิด สูตรส่วนผสม รสชาติ และเนื้อสัมผัส เพื่อให้ ALPINE BOOST สามารถตอบโจทย์การดูแลร่างกายในแต่ละช่วงของการออกกำลังกาย พร้อมคงมาตรฐานคุณภาพและความอร่อยที่ผู้บริโภคคุ้นเคย"
นางกิตติยา กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ ALPINE BOOST ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SNNP ในการขับเคลื่อน Nutrition Innovation ซึ่งเป็น DNA สำคัญของบริษัท ผ่านการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์สู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ และสร้างการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต