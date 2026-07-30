MMM คว้าสิทธิ์ “บริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ” โครงการBLESS ลำลูกกา

“เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล ”เดินหน้าขยายพอร์ตโครงการแนวราบ รับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ครึ่งหลังปี 69 ฟื้น ล่าสุดคว้าดีล “บริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ” ให้”เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป “ ยึดโซนลำลูกกา ปักธงเจาะกลุ่ม Real Demand ด้วยสินค้าฟังก์ชัน เทียบเท่าบ้านเดี่ยว มั่นใจสร้างกระแสเงินสดและหนุนงบ Q3 โตแกร่ง
นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน พัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก จากโดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนจากภาครัฐ ท่ามกลางภาวะ เศรษฐกิจที่มีความท้าทาย บริษัทฯ ยังคงมองเห็นโอกาส ในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เซ็นสัญญา ความร่วมมือกับ บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BLESS เพื่อบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ โครงการบ้านแฝดโซนลำลูกกา มูลค่าโครงการ 51 ล้านบาท
สำหรับความร่วมมือกับ BLESS ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นที่ทาง BLESS ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความพร้อมของ MMM ในการบริหารงานขาย เชิงรุกที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดย MMM จะเข้าไปดูแลบริหารงาน ขายโครงการบ้านแฝดโซนลำลูกกา จำนวน 9 หลัง มูลค่ารวมกว่า 51 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก ของโครงการนี้คือกลุ่ม Real Demand หรือผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง ที่ต้องการขยายพื้นที่ใช้สอย เพื่อรองรับการเติบโตของครอบครัว
"แนวโน้มการเติบโตของบ้านพักอาศัยโซนลำลูกกา โดยเฉพาะบ้านแฝด มีทิศทางเติบโตที่ดีต่อเนื่อง และเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของผู้ซื้อที่กำลังมอง หาพื้นที่ใช้สอยเทียบเท่าบ้านเดี่ยว แต่มีระดับราคา ที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า แม้ว่าการแข่งขันในพื้นที่จะค่อนข้างสูง แต่ด้วยจุดแข็งของโครงการ ทั้งด้านดีไซน์ ที่เน้นความโปร่งโล่ง พื้นที่ใช้สอยคุ้มค่า พื้นที่ส่วนกลางที่จัดเต็ม และศักยภาพของทำเล ที่ตอบโจทย์การเดินทาง ประกอบกับกลยุทธ์การ บริหารงานขายมืออาชีพของ MMM ทำให้เรามั่นใจ เป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน"
นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์ สำคัญที่ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ MMM โดยนอกจากจะช่วยการันตีความสำเร็จและสร้างยอดขายให้กับโครงการบ้านแฝดของ Bless ได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังเป็นตัวเร่งสำคัญที่พร้อมส่งต่อรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในรอบงบการเงินไตรมาส 3/2569 นี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ผู้นำตลาดบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม นายสุริยา ได้กล่าวถึงปัญหาการปฏิเสธ สินเชื่อ (Rejection Rate) ของกลุ่มบ้านแฝด ในทำเลดังกล่าวที่ค่อนข้างสูงว่า ทาง MMM มองว่า ด้วยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีมาตรการ เชิงรุกในการคัดกรองคุณภาพลูกค้าอย่างแม่นยำ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางสถาบันการเงินชั้นนำ เพื่อช่วยให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้และผ่านการอนุมัติได้ง่ายยิ่งขึ้น