IFA ชี้ DPAINT ลุยจอสังหาฯ คุ้มค่า-ประเมิน IRR 30%

“สีเดลต้า” เดินหน้าสร้างการเติบโตระยะใหม่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ระบุ การเข้าลงทุนในธุรกิจอสังหาฯ “เดอะ ซิตี้ ภูเก็ต เรสซิเดนซ์ ” ผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม The City Phuket พร้อมเพิ่มทุนขาย RO มูลค่า 368 ล้านบาท เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว ต่อยอดธุรกิจหลัก - สร้างแหล่งรายได้ใหม่ ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า 30% พร้อมเพิ่มศักยภาพการเติบโต และเสริมความแข็งแกร่งฐานะการเงิน ฟากผู้บริหารเผยการลงทุนครั้งนี้จะช่วยผลักดันรายได้และผลตอบแทนในอนาคต พร้อมสร้าง Synergy ระหว่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจสีและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) (DPAINT) ระบุว่า การเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ ซิตี้ ภูเก็ต เรสซิเดนซ์ จำกัด (CPR) ผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม The City Phuketรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 1,840 ล้านหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 8 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท มูลค่าระดมทุนรวมไม่เกิน 368 ล้านบาท เป็นรายการที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
การเข้าลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ DPAINT ที่มุ่งขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เพื่อสร้าง New S-Curve และเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ จากเดิมที่พึ่งพารายได้จากธุรกิจสีทาอาคารและวัสดุก่อสร้างเป็นหลัก โดยรายได้จากการพัฒนาและจำหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพย์จะเข้ามาเสริมความสมดุลของโครงสร้างรายได้ ช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวยังมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) สูงกว่า 30% สะท้อนศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต โดยโครงการ The City Phuket เป็นคอนโด Low Rise 3 อาคาร A, B และC จำนวน 249 ยูนิต
นอกจากนี้ IFA เห็นว่า การลงทุนดังกล่าวยังสามารถต่อยอดจุดแข็งของ DPAINT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทสามารถนำผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร สีอุตสาหกรรม และเคมีก่อสร้างไปใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย ลดต้นทุนการก่อสร้าง และยกระดับอัตรากำไรผ่านการสร้าง Synergy ระหว่างธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้างกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ส่วนประเด็นการเพิ่มทุน RO จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท และรองรับแผนการลงทุนรวมประมาณ 359.43 ล้านบาท โดยหากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบถ้วน บริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้ในระดับสูง อีกทั้งยังช่วยลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) จากประมาณ 1.05 เท่า เหลือประมาณ 0.55 เท่า ส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ลดภาระดอกเบี้ย เพิ่มสภาพคล่อง และเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคต
ด้านนายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DPAINT กล่าวว่า การลงทุนในบริษัท เดอะ ซิตี้ ภูเก็ต เรสซิเดนซ์ จำกัด ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทในการสร้าง New S-Curve และพลิกโครงสร้างรายได้ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยโครงการ The City Phuket ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพสูงของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ และความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งจากผู้ซื้อชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทในระยะยาว
“ การลงทุนดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีทาอาคารของ DPAINT เผชิญภาวะการแข่งขันที่รุนแรง อัตราการเติบโตของตลาดอยู่ในระดับต่ำ และบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567 ส่งผลให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างแหล่งรายได้ใหม่ที่มีศักยภาพมากกว่า ”
อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อหุ้นใน CPR จึงเป็นการต่อยอดธุรกิจไปสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถรับรู้รายได้ได้ทันทีภายหลังการทำรายการแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการ The City Phuket อยู่ระหว่างการพัฒนาและมีความพร้อมในการทยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ในระยะถัดไป ซึ่งจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของ DPAINT ให้เข้าสู่ทิศทางการฟื้นตัว (Turnaround) พร้อมสร้างฐานรายได้และกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะยาว ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับศักยภาพการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาตต