เอ็กซ์ฉีกกฎโซเชียล เปิดใช้ "X Money" ปักธงสมรภูมิการเงิน ชูดอกเบี้ย 6% สั่นรากฐานฟินเทค

เอ็กซ์ ภายใต้การนำของ "อีลอน มัสก์" เดินหมากครั้งใหญ่ เปิดตัว "X Money" บริการการเงินครบวงจรสำหรับสมาชิกระดับพรีเมียมในสหรัฐฯ พร้อมชูผลตอบแทนเงินฝากสูงถึง 6% ต่อปี หวังเปลี่ยนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกรรมการเงินแบบครบวงจรตามแนวคิด Everything App การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มบริการใหม่ แต่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังธนาคาร ผู้ให้บริการฟินเทค และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมเปิดฉากการแข่งขันเพื่อแย่งชิง "สภาพคล่อง" ซึ่งเป็นหัวใจของระบบการเงินยุคใหม่
การเปิดตัวบริการ "X Money" ถือเป็นก้าวสำคัญที่สุดของเอ็กซ์นับตั้งแต่ อีลอน มัสก์ เข้าซื้อกิจการและประกาศวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแพลตฟอร์มให้เป็น Everything App หรือแอปพลิเคชันที่สามารถตอบโจทย์ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การสื่อสาร การจับจ่ายใช้สอย ไปจนถึงการบริหารจัดการเงิน
บริการดังกล่าวเปิดให้ผู้ใช้งานระดับพรีเมียมในสหรัฐอเมริกาใช้งานเป็นกลุ่มแรก โดยรองรับการฝากเงิน โอนเงินระหว่างบุคคล ชำระบิล รับเงินเดือน และรับผลตอบแทนจากเงินคงเหลือในบัญชีสูงสุด 6% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยระดับนี้สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงของสหรัฐฯ ซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ราว 4-5% และทิ้งห่างธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ยังให้ผลตอบแทนในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญ
ตัวเลขดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางการตลาด แต่เป็นยุทธศาสตร์ดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบนิเวศของเอ็กซ์โดยตรง เพราะเมื่อเงินถูกเก็บไว้บนแพลตฟอร์มนานขึ้น โอกาสที่ผู้ใช้งานจะใช้บริการอื่นภายในระบบก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ในมุมของตลาดทุน ข่าวนี้ถูกตีความว่าเป็นการประกาศสงครามกับผู้เล่นเดิมในอุตสาหกรรมการชำระเงินและเทคโนโลยีการเงิน ไม่ว่าจะเป็น เพย์พาล, บล็อก และโซไฟ ซึ่งล้วนสร้างธุรกิจบนแนวคิดการเป็นตัวกลางด้านการเงินดิจิทัล
นักลงทุนสถาบันเริ่มประเมินความเสี่ยงของบริษัทเหล่านี้ใหม่ เพราะหากเอ็กซ์สามารถดึงฐานผู้ใช้งานหลายร้อยล้านบัญชีให้เปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้แพลตฟอร์มเพื่อสื่อสาร มาเป็นการใช้เป็น "บัญชีการเงินหลัก" ได้จริง ผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดของผู้เล่นเดิมย่อมหลีกเลี่ยงได้ยาก
สิ่งที่ตลาดจับตาไม่ใช่เพียงจำนวนผู้ใช้งาน แต่คือ "ความเร็วในการไหลของเงิน" เพราะเมื่อแพลตฟอร์มสามารถดึงเงินฝากเข้าสู่ระบบได้ในระดับมหาศาล ย่อมเพิ่มศักยภาพในการสร้างบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังโมเดลธุรกิจของ X Money ไม่ได้ทำให้เอ็กซ์กลายเป็นธนาคารโดยตรง บริษัทเลือกใช้แนวทางที่ลดภาระด้านกฎระเบียบ ด้วยการเชื่อมระบบเข้ากับ ครอส ริเวอร์ แบงก์ สถาบันการเงินในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งทำหน้าที่รับฝากเงินและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ
เงินฝากของลูกค้าจึงได้รับความคุ้มครองจากบรรษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ หรือ FDIC ตามวงเงินสูงสุด 250,000 ดอลลาร์ต่อบัญชี ทำให้ผู้ใช้งานได้รับความเชื่อมั่นในระดับเดียวกับการฝากเงินผ่านสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม
โครงสร้างลักษณะนี้สะท้อนแนวคิดเดียวกับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลหลายแห่งที่เลือกใช้ผู้รับฝากสินทรัพย์ภายนอกเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า แยกบทบาทของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออกจากผู้ดูแลสินทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด
ในอีกมิติหนึ่ง เอ็กซ์กำลังพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้งานจากการใช้แพลตฟอร์มเป็นเพียงช่องทางสื่อสาร ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับพักเงินและทำธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากทำได้สำเร็จ เงินทุนจะหมุนเวียนอยู่ภายในระบบนิเวศของบริษัทมากขึ้น แทนที่จะไหลกลับไปยังธนาคารหรือผู้ให้บริการรายอื่น
กลไกที่เอ็กซ์เลือกใช้ยังสะท้อนยุทธศาสตร์การล็อกสภาพคล่องไว้อย่างชัดเจน โดยสมาชิกระดับ Premium+ จะได้รับสิทธิ์รับผลตอบแทนสูงสุด ขณะที่สมาชิก Premium จะต้องรับเงินเดือนผ่านระบบ Direct Deposit จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์บางส่วน
เงื่อนไขดังกล่าวไม่ใช่เพียงโปรโมชั่นเพื่อดึงลูกค้าใหม่ แต่เป็นการสร้างต้นทุนในการย้ายออกจากแพลตฟอร์ม หรือที่นักวิเคราะห์เรียกว่า Capital Lock-in เมื่อผู้ใช้งานเริ่มผูกบัญชีเงินเดือน บิลรายเดือน และธุรกรรมสำคัญทั้งหมดไว้กับแพลตฟอร์มเดียว โอกาสที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการคู่แข่งก็ลดลงอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม โมเดลผลตอบแทน 6% ยังเป็นคำถามสำคัญของนักลงทุนสถาบันและผู้จัดการกองทุนหลายแห่ง เพราะการจ่ายผลตอบแทนในระดับสูงจำเป็นต้องอาศัยแหล่งรายได้ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง
คำถามที่ตลาดต้องการคำตอบ คือ เอ็กซ์จะสร้างกระแสเงินสดจากส่วนใดเพื่อรองรับต้นทุนดังกล่าว และจะสามารถรักษาส่วนต่างระหว่างต้นทุนเงินทุนกับผลตอบแทนจากการลงทุนไว้ได้หรือไม่ หากอัตราดอกเบี้ยในระบบการเงินสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ประเด็นนี้ทำให้หลายกองทุนเฮดจ์ฟันด์เริ่มนำโมเดลธุรกิจของ X Money ไปสร้างแบบจำลองความเสี่ยง เพื่อประเมินความสามารถในการทำกำไรระยะยาว และความยั่งยืนของนโยบายผลตอบแทนที่บริษัทประกาศไว้
อีกด้านหนึ่ง ความท้าทายที่สำคัญไม่แพ้เรื่องผลตอบแทน คือแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ
ก่อนการเปิดตัวบริการอย่างเป็นทางการ โครงการ X Money ถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากฝ่ายนิติบัญญัติ โดยวุฒิสมาชิก เอลิซาเบธ วอร์เรน ส่งหนังสือถึง อีลอน มัสก์ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ ความโปร่งใสของแหล่งรายได้ และมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
นอกจากนี้ ยังมีการหยิบยกประวัติการกำกับดูแลของ Cross River Bank ซึ่งเคยถูก FDIC ดำเนินมาตรการด้านการกำกับดูแลเกี่ยวกับแนวทางการปล่อยสินเชื่อในอดีต มาเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตา แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริการ X Money โดยตรงก็ตาม
ปัจจัยด้านกฎระเบียบจึงยังเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่นักลงทุนไม่อาจมองข้าม เพราะหากการกำกับดูแลเข้มงวดมากขึ้น อาจกระทบต่อความสามารถในการขยายบริการทางการเงิน และชะลอการไหลเข้าของเงินทุนใหม่ในระยะกลางถึงระยะยาว
เมื่อมองไปข้างหน้า หลายฝ่ายเชื่อว่า X Money เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแผนยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่านั้น
ในกรณีพื้นฐาน เอ็กซ์มีโอกาสแย่งฐานลูกค้าจากผู้ให้บริการชำระเงินดิจิทัลผ่านการเสนอผลตอบแทนที่สูงกว่าและการผสานบริการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แต่หากบริษัทสามารถฝ่าด่านกฎระเบียบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดได้สำเร็จ โครงสร้างพื้นฐานที่กำลังสร้างขึ้นอาจกลายเป็นประตูเชื่อมระหว่างระบบการเงินดั้งเดิมกับโลกสินทรัพย์ดิจิทัล
ขณะเดียวกันเมื่อระบบยืนยันตัวตน การรับรองจากภาครัฐ และโครงสร้างการชำระเงินพร้อมใช้งาน การต่อยอดไปสู่บริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี หรือการโอนมูลค่าระหว่างสินทรัพย์ดั้งเดิมกับสินทรัพย์ดิจิทัล ย่อมเป็นเส้นทางที่เกิดขึ้นได้ไม่ยาก
หากภาพดังกล่าวเกิดขึ้นจริง การแข่งขันครั้งนี้จะไม่ใช่เพียงศึกระหว่างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกับบริษัทฟินเทคอีกต่อไป แต่จะเป็นการชิงความเป็นเจ้าของ "โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน" ของยุคดิจิทัล ซึ่งผู้ชนะจะไม่ได้ครอบครองเพียงผู้ใช้งาน หากแต่จะครอบครองกระแสเงินทุนและข้อมูลทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงระบบการเงินทั้งระบบในอนาคต