HKMA ขีดเส้นตายแบงก์ฮ่องกงรับมือภัยคุกคามควอนตัม ปูทางสู่ฮับคริปโตปี 2573

องค์การเงินตราแห่งฮ่องกง (HKMA) เปิดตัวดัชนีชี้วัดความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมเป็นครั้งแรก หวังผลักดันให้สถาบันการเงินยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดภายในปี 2573 ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของสินทรัพย์ดิจิทัลและกระแสการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน ซึ่งเรียกร้องให้ระบบบล็อกเชนต้องมีรากฐานการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคต
องค์การเงินตราแห่งฮ่องกงเปิดเผยมติสำคัญผ่านสมุดปกขาวว่าด้วยความพร้อมด้านควอนตัม พร้อมนำเสนอดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านควอนตัม (QPI) สำหรับภาคธนาคาร ปัจจุบันสถาบันการเงินในพื้นที่ประเมินคะแนนความพร้อมเฉลี่ยเพียง 2.3 จากคะแนนเต็ม 10 ตัวเลขนี้สะท้อนชัดเจนว่าธนาคารพาณิชย์กว่าครึ่งยังไร้แผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ ผู้กำกับดูแลจึงตั้งเป้าหมายเร่งรัดให้ทุกธนาคารยกระดับมาตรฐานจนบรรลุคะแนนเต็มให้สำเร็จภายในปี 2573
ทิศทางนโยบายระดับชาตินี้สอดรับกับยุทธศาสตร์การดึงกิจกรรมทางการเงินแบบดั้งเดิมเข้าสู่ระบบบล็อกเชน ข้อมูลจากภาครัฐชี้ว่าฮ่องกงออกพันธบัตรสีเขียวในรูปแบบโทเคนไปแล้วสามชุด คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี 2566 ควบคู่กันนั้นหน่วยงานกำกับดูแลยังเดินหน้าผลักดันโครงการ Project Ensemble เพื่อทดสอบการชำระเงินด้วยเงินฝากดิจิทัลและการจัดการสินทรัพย์คริปโตอย่างต่อเนื่อง
รายงานสมุดปกขาวฉบับล่าสุดระบุถึงความเสี่ยงร้ายแรงที่อาจบั่นทอนเสถียรภาพระบบการเงิน แอปพลิเคชันบนระบบบัญชีแยกประเภทอาศัยเทคโนโลยีการเข้ารหัสเป็นแกนหลัก ซึ่งอาจพังทลายลงหากคอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถประมวลผลอัลกอริทึมของชอร์ (Shor's algorithm) ได้เต็มรูปแบบ ภัยคุกคามขั้นสูงจะเปิดช่องให้แฮกเกอร์ถอดรหัสข้อมูลที่ถูกป้องกันไว้ หรือแม้กระทั่งปลอมแปลงลายเซ็นดิจิทัลที่ใช้ยืนยันธุรกรรม ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรม
กระนั้นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่บางแห่งเริ่มขยับตัวรับมือวิกฤตนี้แล้ว ยกตัวอย่างธนาคาร HSBC ที่นำเทคโนโลยีต้านทานควอนตัมมาใช้กับธุรกรรมทองคำดิจิทัลบนระบบบัญชีแยกประเภทสำเร็จเมื่อปี 2567 พอล ชาน (Paul Chan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮ่องกงเปิดเผยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ว่าธนาคารพาณิชย์มียอดรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลสูงถึง 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกงเมื่อสิ้นปี 2568 เติบโตขึ้น 180 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ยอดเงินฝากดิจิทัลพุ่งทะลุ 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง
อย่างไรก็ตามการกระตุ้นเตือนของทางการถือเป็นส่วนสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ Fintech 2030 ที่ประกาศเมื่อปี 2568 ซึ่งผลักดันให้การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนก้าวขึ้นเป็นเสาหลักของประเทศ องค์การเงินตราแห่งฮ่องกงเตรียมเร่งรัดการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) พร้อมสนับสนุนการชำระเงินผ่าน e-HKD และสเตเบิลคอยน์ การเปลี่ยนผ่านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ต้องใช้เวลานานนับปี สถาบันการเงินจึงต้องเร่งประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนโอนย้ายระบบตั้งแต่บัดนี้เพื่อปิดประตูความเสี่ยงก่อนที่ยุคควอนตัมจะมาถึง