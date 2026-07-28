ฉางเผิง จ้าว แนะอาเซียนดัน "คริปโทพาสปอร์ต" ทลายกำแพงไลเซนส์เปิดทางทุนสถาบัน ช้าอาจตกขบวน

อาเซียนกำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญเมื่อ "ฉางเผิง จ้าว" ผู้ร่วมก่อตั้งไบแนนซ์แพลตฟอร์มเทรดคริปโตชั้นนำของโลก ออกโรงหนุนแนวคิดใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบข้ามพรมแดน หรือที่เรียกว่า "คริปโทพาสปอร์ต" เพื่อลดต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนในแต่ละประเทศสมาชิก ท่ามกลางบริบทที่ตลาดทุนโลกกำลังแสวงหาความชัดเจนทางกฎหมาย เพื่อรองรับเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ที่ยังลังเลอยู่
ท่ามกลางความผันผวนของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและกระแสเงินทุนที่เคลื่อนตัวรวดเร็ว การจัดระเบียบโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย กลายเป็นประเด็นที่นักลงทุนสถาบันจับตาอย่างใกล้ชิดที่สุดในเวลานี้ ล่าสุด ในงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาคที่กรุงมะนิลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ฉางเผิง จ้าว หรือ "CZ" ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มไบแนนซ์ ได้แสดงจุดยืนสนับสนุนแนวคิดการใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจคริปโทเคอร์เรนซีแบบข้ามพรมแดนทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน
แนวคิดนี้ถูกหยิบยกขึ้นโดย ลิโต วิลลานูเอวา ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่ม FinTech Alliance PH โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อตัดความซ้ำซ้อนของกระบวนการขอใบอนุญาตในแต่ละประเทศ ซึ่งจะเปิดทางให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองในประเทศหนึ่งสามารถขยายบริการไปยังประเทศสมาชิกอื่นได้ทันที โดยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งด้านเอกสารและกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย
การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในจังหวะที่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีกำลังรักษาฐานราคาอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาบิทคอยน์เคลื่อนไหวอยู่แถว 63,200 ดอลลาร์ ขณะที่โทเคนเครือข่าย BNB ยืนเหนือระดับ 566 ดอลลาร์ แม้ข่าวเชิงนโยบายลักษณะนี้อาจไม่ได้ทำให้ราคาพุ่งหรือทรุดในชั่วข้ามคืน ทว่าในมุมมองของนักลงทุนระดับสถาบัน การรวมศูนย์มาตรฐานกฎหมายคือการลดความเสี่ยงเชิงระบบที่มีพลังมากที่สุด เมื่อต้นทุนแฝงจากความไม่แน่นอนทางกฎระเบียบหดตัวลง ปัจจัยดังกล่าวย่อมเอื้อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาและดึงดูดเม็ดเงินระยะยาวให้ไหลเข้าสู่ระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น
หากเจาะลึกไปที่ข้อมูลออนเชน สภาพคล่องในภูมิภาคอาเซียนยังคงอยู่ในสภาพกระจัดกระจาย อันเป็นผลโดยตรงจากข้อจำกัดทางกฎหมายที่ตีกรอบการดำเนินงานของแพลตฟอร์มซื้อขายไว้ภายในพรมแดนแต่ละประเทศ ผู้ให้บริการจำต้องแยกกระเป๋าเงินดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับฐานลูกค้าที่ถูกตัดแบ่งตามพรมแดนทางการเมือง ผลคือเกิดความไร้ประสิทธิภาพในการกระจายสภาพคล่องอย่างเป็นระบบ เมื่อกองทุนสถาบันต้องการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ มักเผชิญกับปัญหาราคาคลาดเคลื่อนสูงกว่าปกติ การปลดล็อกใบอนุญาตแบบพาสปอร์ตจะช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถรวมศูนย์สภาพคล่องข้ามพรมแดนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อมูลจากการวิเคราะห์ตลาดก็ชี้ตรงกันว่า สภาพคล่องที่ลึกและหนาแน่นขึ้นคือปัจจัยหลักที่ลดความผันผวน พร้อมดึงเงินทุนจากฝั่งสถาบันให้เข้ามาสะสมตัวในระยะยาวแทนการเก็งกำไรระยะสั้น
ประเด็นที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงและกลุ่มทุนอัจฉริยะให้น้ำหนักอย่างจริงจังคือต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันในสิบประเทศสมาชิกอาเซียนคืออุปสรรคหนักที่สกัดกั้นการเติบโตระดับสถาบันอย่างชัดเจน ฉางเผิง จ้าว ระบุชัดเจนว่าการใช้โครงสร้างใบอนุญาตระดับภูมิภาคจะกระตุ้นการแข่งขันและฉุดต้นทุนการให้บริการให้ต่ำลง โดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับเหรียญสเตเบิลคอยน์ ซึ่งกำลังก้าวกระโดดขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน หากอาเซียนสามารถรวมศูนย์กฎเกณฑ์ได้จริง สถาบันการเงินที่เคยชะลอการตัดสินใจก็พร้อมจะเทเม็ดเงินเข้ามาจัดสรรพอร์ตลงทุนในภูมิภาคนี้
ขณะที่ในแง่โครงสร้าง อาเซียนไม่ใช่ภูมิภาคที่ไร้ประสบการณ์ด้านการบูรณาการทางการเงิน ก่อนหน้านี้มีการวางรากฐานผ่านกรอบการดำเนินงานหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเสนอขายหน่วยลงทุนข้ามประเทศของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน ซึ่งริเริ่มในมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ก่อนฟิลิปปินส์จะเข้าร่วมในปี พ.ศ. 2564 รวมถึงการริเริ่มระบบผ่านทางภายใต้กรอบการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพที่อนุญาตให้ที่ปรึกษาการลงทุนให้บริการข้ามพรมแดนได้รวดเร็วขึ้น แม้โครงการเหล่านั้นจะมีขอบเขตจำกัดกว่าแนวคิดคริปโทพาสปอร์ต ทว่าก็เป็นหลักฐานว่าหน่วยงานกำกับดูแลในภูมิภาคนี้มีความคุ้นเคยกับการรับรองกฎเกณฑ์ร่วมกัน
หากเทียบกับสหภาพยุโรปที่มีการบังคับใช้กฎหมาย MiCA อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเปิดทางให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองให้บริการครอบคลุมประเทศสมาชิกได้ทั้งหมด นั่นคือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับสากลอยู่แล้ว กระนั้น CZ ยอมรับว่าอุปสรรคที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยี เพราะโครงสร้างพื้นฐานพร้อมอย่างสมบูรณ์แล้ว สิ่งที่ยังขัดขวางคือความท้าทายทางการเมืองและการกำหนดนโยบายระดับชาติที่ยังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ภาพรวมชี้ว่าอุตสาหกรรมคริปโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนผ่าน หากวิสัยทัศน์เรื่องการทลายกำแพงใบอนุญาตได้รับการผลักดันจนเป็นรูปธรรม อาเซียนมีศักยภาพก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลแห่งใหม่ของโลก ดึงดูดทั้งบุคลากรชั้นนำและเม็ดเงินสถาบันให้ย้ายฐานเข้ามา แต่หากความร่วมมือระดับภูมิภาคสะดุดจากความซับซ้อนของกระบวนการทางนิติบัญญัติ อาเซียนก็เสี่ยงสูญเสียความสามารถแข่งขันให้กับภูมิภาคอื่นที่มีโครงสร้างกฎหมายเอื้ออำนวยกว่า อาจสูญเสียโอกาสสำคัญอย่างไม่ควร
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องจับตาจากนี้ไปคือท่าทีของหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละประเทศว่าจะสามารถประสานรอยร้าวทางนโยบายและผสานเทคโนโลยีการเงินยุคใหม่ให้เป็นเนื้อเดียวกันได้หรือไม่ เพื่อปูทางไปสู่ยุคที่ทุนสถาบันสามารถไหลเวียนสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างไร้รอยต่อ คำตอบของคำถามนั้นจะชี้ชะตาว่าอาเซียนจะเป็นแม่เหล็กหรือเพียงผู้ตามในแผนที่การเงินดิจิทัลโลก