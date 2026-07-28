Settrade Streaming พร้อมเปิดจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 3–5 ส.ค. นี้

อมตี ประภาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ แอปพลิเคชัน Streaming พร้อมเปิดจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส ผ่าน 15 โบรกเกอร์ 3–5 สิงหาคม 2569 ขั้นต่ำ 1,000 บาท เพียงเข้าเมนู “More” และเลือก “Bond”
Settrade คือหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาระบบ Bond Connect เพื่อรองรับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครบวงจร ตั้งแต่การจองซื้อ จนถึงการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อให้ผู้จองซื้อทุกรายมีโอกาสเข้าถึงพันธบัตรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะการจองและผลการจัดสรรได้ทาง www.settrade.com และอนาคตจะรองรับการซื้อขายเปลี่ยนมือ ซึ่งจะรวมพอร์ตการลงทุนทั้งพันธบัตรและหุ้นไว้ในพอร์ตเดียว และยังสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อต่อยอดการลงทุนได้อีกด้วย
พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส เปิดให้จองซื้อผ่าน ระบบ Bond Connect ผ่านผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ 24 ราย ในวันที่ 3 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 5 สิงหาคม ภายในเวลา 15.00 น. และจะจัดสรรในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ภายใต้วงเงิน 2,000 ล้านบาท รวม 2 รุ่นคือ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ข้อมูลเพิ่มเติม www.set.or.th/bond และ www.setinvestnow.com/th/bond
สำหรับ บล. ที่สามารถจองซื้อ “พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส” ผ่าน Settrade Streaming ทั้ง 15 ราย ได้แก่
บล. กรุงศรี, บล. กสิกรไทย, บล. โกลเบล็ก, บล. ดาโอ (ประเทศไทย), บล. บียอนด์, บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บล. เอเซีย พลัส, บล. ไอร่า, บล. บัวหลวง, บล. ทิสโก้, บล. เคจีไอ (ประเทศไทย), บล. อินโนเวสท์ เอกซ์, บล. หยวนต้า (ประเทศไทย), บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)