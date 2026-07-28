" อัสสเดช"ออกโรงขอโทษ ย้ำไม่มีทรัพย์สูญ

"ผู้จัดการตลาด " ออกโรงขอโทษนักลงทุน พร้อมเตือนให้มีสติและอย่าตระหนัก ห้ามกดลิงค์ใดๆ ยันข้อมูลรั่วไหล ยังไม่เกิดการสูญเสียทรัพย์ เร่งพัฒนาและยกระดับป้องกันต่อเนื่อง ยันโครงสร้างทางการเงินของประเทศมีหลายระดับ
นายอัสสเดช คงศิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในฐานะ ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) กล่าวขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในเหตุการณ์นี้ โดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลที่รั่วไหลไปและเข้าใจถึงความตื่นตระหนกและความกังวลของนักลงทุน
" ขอให้อย่าตระหนกหรือกังวล ถือเป็นเรื่้องสำคัญที่สุด และยืนยันว่าข้อมูลที่คนร้ายได้ไปนั้น ยังไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรได้ เน้นย้ำเรื่องการกดลิงก์ต่างๆ ที่ ขอยืนยันอีกครั้งว่าทาง TSD แล ทางตลาดหลักทรัพย์ ฯ หรือแม้แต่ ธนาคารและโบรกเกอร์ ป้องกันอย่างต่อเนื่องมาตลอดว่าจะไม่มีการส่งลิงก์ให้กด และยังไม่เกิดความเสียหาย แต่หากมีลิงก์ส่งมา ต้องไม่กดเข้าไปเด็ดขาด หรือโทรไปสอบถามเพื่อความชัดเจน"
ทั้งนี้ ในนามของ TSD ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ และยืนยันว่าจะพยายามทำอย่างดีที่สุดในการสื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระมัดระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และขอให้มีความเชื่อมั่นในระบบการป้องกัน เพราะระบบโครงสร้างทางการเงินของประเทศมีหลายระดับ มีการปกป้องการทำธุรกรรม แต่ในอนาคตเราจะมีระบบป้องกันข้อมูลเพิ่มเติม เพราะปัจจุบันผู้ประสงค์ร้าย มีการพัฒนาและปรับวิธีการตลอด จึงต้องยกระดับและปรับปรุงเพิ่ม ตลอดจนพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทัน