SCพลิกแนวคิดการอยู่อาศัยจับคนรุ่นใหม่ ผุด“Genscription ”ประเดิมโมเดลเช่าก่อนซื้อ

SC เปิดตัว Living Solution Program ภายใต้ชื่อ “Genscription” โปรแกรมการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ เพิ่มทางเลือกและโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยง่ายขึ้น ประเดิมโมเดล “GenRent” เปิดให้เช่า ก่อนปลี่ยนเป็นเจ้าของ นำร่องใน 2 โครงการ คอนโด Reference Sathorn - Wongwianyai และ COBE Ratchada - Rama 9 ก่อนต่อยอดสู่โครงการอื่น ทั้งคอนโด-บ้าน จ่อออกอีก 2โมเดลก จับเทรนด์อยู่อาศัยยุคใหม่
นางกนกอร หลิมกำเนิด กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง และลูกค้าต่างประเทศ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC กล่าวว่า หลังจากบริษัทได้ประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2569 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดได้ประกาศพัฒนา Living Solution Program by SC ภายใต้ชื่อ Genscription โปรแกรมการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่จาก SC ที่ไม่จำกัดแค่การ “ซื้อ” เท่านั้น แต่เพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น ตอบโจทย์เทรนด์การอยู่อาศัยยุคใหม่ที่สนใจเช่ามากขึ้น ล่าสุด บริษัทได้พัฒนาโมเดลแรกของโปรแกรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ภายใต้ชื่อ “GenRent” โมเดล “เช่าก่อนซื้อ” ที่ช่วยให้ผู้เช่าสามารถเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้
“ที่ผ่านมา Pain Point ของตลาดที่อยู่อาศัยคือ เรามีทางเลือกให้ผู้บริโภคแค่ 2 ทาง คือ ซื้อหรือเช่า ในขณะที่ในความเป็นจริง ผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการทางเลือกที่ยืดหยุ่นกว่านั้น วันนี้ บางคนอาจจะต้องการเช่า แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่อยากจ่ายเงินทิ้งเปล่าไปทุกเดือน เราจึงสร้างนวัตกรรมการอยู่อาศัยอย่าง GenRent ขึ้นมาเป็นโมเดลแรกของ Genscription ให้ผู้บริโภคสามารถนำค่าเช่าที่จ่ายไปบางส่วน มาเป็นส่วนลดในการยื่นกู้ได้” นางกนกอร กล่าว
สำหรับโมเดล GenRent พัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Live Now. Own It Later. เริ่มอยู่วันนี้ เป็นเจ้าของได้ในวันหน้า” โดยมีจุดเด่น คือ ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกยูนิตที่ใช่ แล้วเข้าอยู่ได้เลย และจ่ายค่าเช่าโดยตรงกับบริษัท ระหว่างนั้น ผู้บริโภคจะมีเวลาสูงสุด 3 ปีในการสร้างความพร้อมทางการเงิน จัดการรายรับ-รายจ่าย รวมถึงการสร้างเครดิตทางการเงินให้พร้อมสำหรับการขอสินเชื่อ โดยค่าเช่าสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการขอยื่นกู้ได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อถึงวันครบกำหนด
นางกนกอร กล่าวว่า ในระยะแรก บริษัทได้นำร่องโมเดล GenRent กับ 2 โครงการคอนโดมิเนียม ได้แก่ 1.เรฟเฟอเรนซ์ สาทร - วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn - Wongwianyai) และ 2.โค้บบ์ รัชดา - พระราม 9 (COBE Ratchada - Rama 9) เนื่องจากเป็น 2 โครงการคอนโดที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจจำนวนมาก ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีแผนต่อยอดโมเดล GenRent ไปยังโครงการคอนโดมิเนียมอื่น รวมถึงโครงการทาวน์โฮมหรือบ้านเดี่ยวในอนาคต เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงทางเลือกการอยู่อาศัยที่หลากหลายและเหมาะกับตัวเองมากยิ่งขึ้น
“โปรแกรม Genscription และโมเดล GenRent ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ SC เพราะเราเชื่อว่าการสร้างคุณค่าที่ดี ไม่ได้เกิดจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพัฒนานวัตกรรมและบริการที่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงการอยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น และตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” นางกนกอร กล่าว
ทั้งนี้ GenRent ถือเป็นโมเดลแรกภายใต้ Genscription หรือ Living Solution Program by SC โดยบริษัทมีแผนทยอยพัฒนาและเปิดตัวโมเดลที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยรูปแบบใหม่เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 2 โมเดล เพื่อให้ครอบคลุมเทรนด์การอยู่อาศัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดของอีก 2 โมเดลได้ในเร็วๆ นี้