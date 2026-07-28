TSDแจงข้อมูลรั่ว2 แสนบัญชี ยันหลักทรัพย์ไม่เสียหาย เตือนห้ามกดลิงก์เด็ดขาด

TSD แจงเหตุระบบถูกเจาะ กระทบข้อมูลผู้ใช้ประมาณ 2 แสนบัญชี จากทั้งหมดกว่า 5 ล้านบัญชี ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานไปจนถึงเลขบัญชีธนาคาร ยืนยันไม่พบความเสียหายต่อหลักทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงรายการถือครอง พร้อมประสานโบรกเกอร์และธนาคารแจ้งลูกค้า แล้ว เตือนนักลงทุนอย่าตระหนก และห้ามกดลิงก์ทุกกรณี หากไม่มั่นใจให้โทรกลับมาสอบถามมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง
นางสาว พิชยา ชมชัยยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่ระบบถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีบัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงข้อมูลประมาณ 200,000 บัญชี จากบัญชีทั้งหมดกว่า 5 ล้านบัญชี
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ TSD ตรวจพบการเข้าถึงระบบอย่างไม่ถูกต้องตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 25 กรกฎาคม โดยเป็นการเข้าถึงผ่านยูสเซอร์ไอดีของผู้ใช้บริการรายหนึ่ง ก่อนที่จะพบความพยายามเปลี่ยนแปลงยูสเซอร์หลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม ดังนั้น TSD จึงเร่งปิดกั้นการเข้าถึงระบบ พร้อมประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือตำรวจไซเบอร์ ก่อนแจ้งให้นักลงทุนรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวในวันที่ 26 กรกฎาคม
ทั้งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งาน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ไปจนถึงข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร ซึ่ง TSD ยืนยันว่า
ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบเป็นเพียงข้อมูลในส่วนของระบบInvestor Portal ซึ่งเป็นข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน ขณะที่ฐานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์
รวมถึงระบบธุรกรรมและระบบหลังบ้าน (Backend) ยังคงมีความปลอดภัย
เนื่องจากมีการแยกโครงสร้างระบบออกจากกันอย่างชัดเจน
นายธีรพันธ์
ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศของTSD เปิดเผยว่า
สาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากช่องโหว่ของระบบในหน้าUser Profile ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบตามปกติ สามารถเปลี่ยนค่าหมายเลขID
ของตนเอง
ก่อนใช้ช่องโหว่ดังกล่าวดึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานรายอื่นออกมาได้เป็นจำนวนมาก
“ TSD
ได้ดำเนินการแก้ไขโค้ดที่เป็นต้นเหตุของปัญหาเรียบร้อยแล้ว
พร้อมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยตรวจสอบและสแกนโค้ดของระบบทั้งหมดในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อค้นหาช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีก”
พร้อมกับเตือนให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังต่อการหลอกลวงในทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างเป็นTSD ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน
เพื่อหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำธุรกรรมทางการเงิน และไม่ควรกดลิงก์ที่ส่งมาทางข้อความ อีเมล หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยเด็ดขาด เนื่องจาก TSD และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องไม่มีนโยบายส่งข้อความพร้อมแนบลิงก์ให้ผู้ลงทุนกดเพื่อทำรายการหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ดังนั้น TSD ขอย้ำเตือนผู้ลงทุนไม่ให้ตื่นตระหนก และขอให้รอรับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการผ่านทางอีเมล หากมีข้อสงสัยควรติดต่อสอบถามกลับไปยัง TSD โดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ให้บริการตลอดไม่มีวันหยุด