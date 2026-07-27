BitMart ปิดฉาก 9 ปี วิกฤตสภาพคล่องหนัก ล็อกธุรกรรมถอนเงินจากระบบ ปลุกผีวิกฤตคริปโตปี 65

วงการคริปโตเจอบททดสอบความเชื่อมั่นระลอกใหม่ เมื่อ BitMart กระดานเทรดที่ยืนหยัดมา 9 ปี ประกาศปิดตัวกะทันหันแบบไม่ทันตั้งตัว ทั้งที่เพิ่งคว้าใบอนุญาตในออสเตรเลียและโชว์สินทรัพย์ภายใต้การบริหารพุ่ง 256% เมื่อครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ข้อมูลออนเชนเผยเงินไหลออกจากกระเป๋าเงินผิดปกติ ขณะที่ 24 ชั่วโมงแรกมีผู้ถอนเงินสำเร็จเพียง 58 ราย รวมมูลค่าราว 8 แสนดอลลาร์ และมีช่วงเวลาที่ไม่มีธุรกรรมถอนเงินเลยนานถึง 8 ชั่วโมง เสียงเรียกร้องจาก Paxi Network ดังกระหึ่มให้คืนเงินลูกค้า ซ้ำร้ายจังหวะเดียวกัน BitMEX ก็เพิ่งประกาศเลิกกิจการเช่นกัน ตลาดเริ่มหวั่นวิตกว่าประวัติศาสตร์ปี 2565 กำลังจะซ้ำรอย
อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเผชิญบททดสอบความเชื่อมั่นครั้งสำคัญอีกครั้ง หลังกระดานเทรดคริปโตระดับโลกประกาศยุติการให้บริการอย่างกะทันหัน สร้างความปั่นป่วนให้ทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน ข้อมูลออนเชนที่ทยอยเปิดเผยออกมาชี้ให้เห็นความผิดปกติของกระแสเงินทุน ท่ามกลางเสียงบ่นจากผู้ใช้งานที่ติดขัดเรื่องการถอนสินทรัพย์ เหตุการณ์นี้ไม่เพียงสั่นคลอนตลาดในระยะสั้น แต่ยังจี้แผลเก่าจากวิกฤตสภาพคล่องปี 2565 ที่เคยเขย่าเสถียรภาพกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ทั่วโลกให้กลับมาเป็นประเด็นร้อนที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง
ชนวนเหตุความปั่นป่วนครั้งนี้มาจากการประกาศยุติบทบาทของ BitMart แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่เปิดให้บริการมานานถึง 9 ปี สร้างความประหลาดใจให้กับทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อยอย่างจัง เพราะเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ แพลตฟอร์มยังแสดงท่าทีขยายธุรกิจเชิงรุกเต็มสูบ ทั้งการคว้าใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการทางการเงินในออสเตรเลียเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พร้อมโชว์ตัวเลขสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการที่เติบโตถึง 256% ในช่วงครึ่งปีแรก
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มระงับการเปิดบัญชีใหม่ การฝากเงิน และการส่งคำสั่งซื้อขายทั้งหมดตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ตามด้วยแผนยุติบริการสปอตและฟิวเจอร์สในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ก่อนปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2570 บริษัทอ้างว่าการตัดสินใจแบบสายฟ้าแลบนี้เกิดจากการประเมินสภาพแวดล้อมการดำเนินงานและทิศทางเชิงกลยุทธ์ แต่ไร้คำชี้แจงชัดเจนถึงปัจจัยทางการเงินหรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่เป็นต้นตอที่แท้จริง
ปฏิกิริยาจากตลาดเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและคำถามเรื่องความโปร่งใส ทันทีที่ข่าวแพร่ออกไป พฤติกรรมแห่ถอนเงินขนาดย่อมก็เริ่มก่อตัว แต่นักลงทุนจำนวนมากรวมถึงโปรเจกต์เครือข่ายต่างๆ กลับต้องเจอทางตันในการโยกย้ายสินทรัพย์ออกมา ความไม่พอใจสะท้อนผ่านเสียงเรียกร้องจาก Paxi Network ที่ออกมาทวงถามความรับผิดชอบและเร่งให้แพลตฟอร์มคืนเงินทุนของลูกค้าและผู้ดูแลสภาพคล่องโดยด่วน ระบุชัดว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นกำลังสร้างความเสียหายทางการเงินให้กับพวกเขา แม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขความเสียหายที่แน่ชัด แต่ความเคลื่อนไหวนี้ก็บ่งชี้ว่าวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่ผู้ใช้งานรายย่อย หากลุกลามไปถึงกลุ่มทุนและผู้เล่นระดับองค์กรที่ฝากสภาพคล่องไว้กับระบบนี้ด้วย
เมื่อเจาะลึกเข้าไปในข้อมูลระดับเครือข่าย ภาพที่ปรากฏยิ่งตอกย้ำข้อสงสัยเรื่องเสถียรภาพหนักขึ้นไปอีก แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชนระดับสถาบันอย่าง Nansen เปิดเผยว่า สภาพคล่องที่ใช้งานได้ทันทีอย่างอีเธอเรียมและสเตเบิลคอยน์ในกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม ถูกโอนย้ายออกไปเป็นจำนวนมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ทุนสำรองที่เหลืออยู่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มโทเคนสภาพคล่องต่ำเป็นหลัก
นอกจากนี้ยิ่งตอกย้ำความน่ากังวล รายงานจาก Lookonchain ระบุว่า ใน 24 ชั่วโมงแรกหลังประกาศปิดตัว มีเพียง 58 กระเป๋าเงินเท่านั้นที่ถอนเงินสำเร็จ คิดเป็นมูลค่าเพียงราว 805,000 ดอลลาร์ ที่น่าตกใจกว่านั้นคือ ตรวจพบช่วงเวลาสุญญากาศยาวนานถึง 8 ชั่วโมงที่ไม่มีธุรกรรมถอนเงินออกจากระบบแม้แต่รายการเดียว ซึ่งเป็นที่เข้าใจของนักลงทุนคริปโตได้ว่าทางแพล็ตฟอร์มได้ล็อกระบบการถอนเงินออก อาจมาจากการขาดสภาพคล่องที่นักลงทุนพากันแห่ถอนเงิน หรือ Bank Run ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ Onchain Lens ที่ยืนยันตรงกันว่า ไม่มีการถอนบิทคอยน์ สเตเบิลคอยน์ หรืออัลต์คอยน์มูลค่าเกิน 25,000 ดอลลาร์ ไม่ว่าจะจากนักลงทุนรายย่อย ผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือโปรเจกต์ต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน สะท้อนว่าโครงสร้างการระบายสภาพคล่องกำลังเจอภาวะคอขวดขั้นรุนแรง
ขณะที่พฤติกรรมของสถาบันและกระแสเงินทุนที่เกิดขึ้นกำลังบ่งบอกถึงการประเมินความเสี่ยงรอบใหม่ทั้งกระดาน ผู้เล่นระดับสถาบันมีแนวโน้มตอบสนองต่อสัญญาณอันตรายเหล่านี้ด้วยการลดสถานะความเสี่ยงที่มีต่อกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ลง ทางเลือกในการพักเงินอาจหันเข้าสู่โซลูชันรับฝากสินทรัพย์ระดับสถาบัน หรือแพลตฟอร์มกระจายศูนย์ที่ตรวจสอบสถานะเงินทุนได้แบบเรียลไทม์แทน ขณะที่ทางบริษัทเองก็กำหนดเงื่อนไขการถอนเงินเข้มงวดขึ้น โดยระบุว่าธุรกรรมอาจต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตน การประเมินความเสี่ยงของกระเป๋าเงินปลายทาง และการตรวจสอบเส้นทางการเงิน มาตรการเหล่านี้แม้จะเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั่วไป แต่เมื่อถูกบังคับใช้ในจังหวะที่บริษัทกำลังชำระบัญชีเพื่อปิดกิจการ จึงเสี่ยงที่เงินทุนของนักลงทุนสถาบันจะถูกแช่แข็งไว้นานโดยไม่มีกรอบเวลาชัดเจน ต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุนจึงพุ่งสูงตามไปด้วย
เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่ตั้งอยู่บนบริบทโครงสร้างที่เปราะบางของตลาดคริปโตในภาพรวม ในจังหวะไล่เลี่ยกัน แพลตฟอร์มตราสารอนุพันธ์รุ่นบุกเบิกอย่าง BitMEX ก็เพิ่งประกาศเตรียมยุติบริการในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หลังเปิดดำเนินการมานานกว่า 11 ปี แม้ทั้งสองกรณีจะไม่มีความเชื่อมโยงกันโดยตรง แต่การสูญเสียผู้เล่นรายใหญ่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก็เพียงพอจะปลุกฝันร้ายจากปี 2565 ให้หวนกลับมาหลอกหลอนตลาดอีกครั้ง
ย้อนกลับไปในยุคที่ตลาดเผชิญวิกฤตสภาพคล่อง การระงับถอนเงินถือเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของหายนะเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของ Celsius, Voyager Digital หรือ FTX ที่ล้วนนำไปสู่ผลกระทบแบบโดมิโนซึ่งกวาดล้างความมั่งคั่งไปมหาศาล ข้อมูลจากนักวิจัยของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาชิคาโก เคยประเมินไว้ว่า ในช่วงที่ FTX เผชิญวิกฤต มีลูกค้าแห่ถอนเงินออกสูงถึง 7.81 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 37% ของเงินทุนทั้งหมด บทเรียนนี้ทำให้การบริหารความเสี่ยงจากคู่สัญญากลายเป็นตัวแปรระดับมหภาคที่สถาบันการเงินต้องให้น้ำหนักสูงสุดในปัจจุบัน
อย่างไรก็ดีอนาคตของตลาดในระยะสั้นถึงระยะกลางแขวนอยู่บนเส้นด้ายของความเชื่อมั่น บททดสอบสำคัญอยู่ที่ความสามารถของแพลตฟอร์มในการสะสางปัญหาการถอนเงินที่ค้างท่ออยู่ในขณะนี้ หากกระบวนการคลี่คลายไปอย่างราบรื่น ผลกระทบจะถูกจำกัดวงอยู่แค่ระดับการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทเดียว แต่ในทางตรงกันข้าม หากความล่าช้ายืดเยื้อออกไปและหลักฐานเชิงออนเชนชี้ชัดว่าแพลตฟอร์มขาดแคลนสภาพคล่องจริง ตลาดอาจเข้าสู่ภาวะที่นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เพื่อหนีความเสี่ยง ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบหดตัวรุนแรงอีกระลอก ท้ายที่สุดแล้ว วิกฤตครั้งนี้อาจกลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ผลักดันให้เกิดมาตรฐานความโปร่งใสขั้นสูง และนำไปสู่การจัดระเบียบเชิงโครงสร้างของแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ทั่วโลกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้