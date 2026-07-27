การเคหะฯ องค์กรต้นแบบขับเคลื่อน Universal Design

การเคหะฯ รับมอบเกียรติบัตรองค์กรต้นแบบขับเคลื่อน Universal Design เพื่อคนทั้งมวล สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และสภาพแวดล้อมตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ครอบคลุมโครงการที่อยู่อาศัยของกคช.ทั่วประเทศ
ในงาน “มหกรรม UD (Universal Design) เพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดี” นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรต้นแบบขับเคลื่อน Universal Design เพื่อคนทั้งมวล (UD Inclusive Organization Awards) โดยมีนายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสุขุมาภรณ์ จงภักดี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี
นายทวีพงษ์ กล่าวว่า การเคหะฯให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหลักการ Universal Design อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการแนวคิดดังกล่าวในการออกแบบที่อยู่อาศัย พื้นที่ส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก และกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย สะดวก และเท่าเทียม อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย
ภายในงาน การเคหะฯได้นำเสนอผลงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิด Universal Design ผ่านบูธนิทรรศการ อาทิ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการปรับปรุงหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการ “บ้านสบายเพื่อยายตา” รวมถึงผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการสร้างชุมชนและเมืองสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส” ซึ่งสะท้อนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนที่คำนึงถึงการเข้าถึงของทุกคน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “บ้าน การเดินทาง ปลายทางระบบ UD ตลอดเส้นทางชีวิต” เพื่อนำเสนอแนวทางการบูรณาการหลัก Universal Design สู่การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระบบคมนาคม และพื้นที่สาธารณะ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเมืองและชุมชนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมในทุกช่วงวัย
การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะ SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งสร้างเมืองและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ครอบคลุม และทุกคนเข้าถึงได้ SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ ผ่านการออกแบบที่คำนึงถึงคนทุกกลุ่ม และ SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
“หลัก Universal Design เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก และกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากที่อยู่อาศัย และบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน”