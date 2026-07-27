HBA ยกระดับความเชื่อมั่น ชู "กองทุนประกันผู้บริโภค" ขยายตลาดรับสร้างบ้าน

ธุรกิจรับสร้างบ้าน หนึ่งในเซ็กเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่อยู่อาศัย ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ตลาดรับสร้างบ้านมีพัฒนาการที่เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้ยกระดับมาตรฐานการบริการในด้านต่างๆ เช่น แบบบ้านที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีการพัฒนาและนำนวัตกรรมสมัยใหม่ มาเสริมการสร้างบ้านให้ตรงความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณภาพที่ได้มาตรฐานสูงมากขึ้น สะท้อนจากตัวเลขของตลาดรับสร้างบ้านที่มีการเติบโต ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และตัวเลขที่ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านลงสำรวจดาต้าจากสมาชิก พบว่า ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านทั่วประเทศปี 2569 มีมูลค่าในกลุ่มบริษัทสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านอยู่ประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าตลาดบ้านสร้างเองรวมทุกประเภททั่วประเทศประมาณ 190,000 ล้านบาท
ในโอกาสนี้ ทาง MGR ONLINE ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ นายอนันต์กร อมรวาที นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) คนที่ 11 ได้ฉายภาพ “ฉากทัศน์” ตลาดรับสร้างบ้านในระยะข้างหน้า จะมีทิศทางการเติบโตอย่างไร ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว
ภาวะตลาดรับสร้างบ้าน ครึ่งแรกของปี 2569
นายอนันต์กร กล่าวว่า ภาพรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ตกอยู่ในสภาวะ "ทรงตัว" เนื่องจากตลาดต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้าน จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาค ทั้งปัญหาราคาพลังงานที่ผลักดันให้ค่าขนส่งปรับตัวสูงขึ้น กลไกตลาดที่ทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างขยับตัวตาม รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลก ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทรับสร้างบ้าน และบั่นทอนความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของประชาชน
ทั้งนี้ สมาคมฯ ประเมินว่า "ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและต้นทุนขนส่ง" คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคกังวลใจมากที่สุด เพราะกลัวปัญหางบบานปลาย ในส่วนของผู้ประกอบการ ทางสมาคมฯ ได้เสนอแนะให้เร่งปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการภายใน (Internal Management) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัสดุ และนำเทคโนโลยีโครงสร้างสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมต้นทุน โดยยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างและอยู่รอดในตลาด
ลูกค้าภูมิภาคเชื่อมั่นสมาชิกในสมาคมฯ
หนุนตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 3
แนวโน้มตลาดในไตรมาส 3 คาดว่าจะยังคงมีทิศทาง "ทรงตัวต่อเนื่อง" และอาจเห็นการชะลอตัวเล็กน้อยในบางเซกเมนต์ เนื่องจากปัจจัยลบเดิมยังไม่มีสัญญาณคลี่คลาย ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกที่จะชะลอการตัดสินใจ เพื่อรอดูความชัดเจนของสถานการณ์และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล
ซึ่งความท้าทายนี้ นายอนันต์กร กล่าวว่า ทำให้ผู้ประกอบการต้องทำงานหนักขึ้นในการออกแบบแคมเปญที่คุ้มค่าเพื่อดึงดูดกลุ่มที่มีกำลังซื้อจริง (Real Demand) อย่างไรก็ตาม ตลาดในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) เริ่มมีสัญญาณเชิงบวกที่เด่นชัด โดยผู้บริโภคต่างจังหวัดหันมาเชื่อมั่น และเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงานหรืองบประมาณบานปลาย
ขณะเดียวกัน สมาคมฯ มีแผนที่จะเข้าไปสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพของบริษัทรับสร้างบ้านท้องถิ่นในต่างจังหวัด ผ่านการจัดสัมมนา การทำ Business Matching กับซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นเพื่อจัดงานแฟร์ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมีการประกาศปฏิทินกิจกรรมที่ชัดเจนในเร็ว ๆ นี้
ทั้งนี้ มูลค่าตลาดรับสร้างบ้านในตลาดภูมิภาค ของสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มีการเติบโตต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ เป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายทางสมาคมฯในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ให้เข้าถึงการบริการของสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้สร้างผลงานออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและรับรู้ถึงมาตรฐานและการบริการของสมาชิกในสมาคมฯ ทำให้ตลาดตามหัวเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยว รวมถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) เช่น ชลบุรี และระยอง มียอดการปลูกสร้างบ้านที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน เป็นไปตามเป้าหมายของสมาคมฯในการขยายสัดส่วนตลาดในภูมิภาคมากขึ้น
อัปเดตมาตรการขับเคลื่อนตลาด
ชู ลดหย่อนภาษี & กองทุนประกันผู้บริโภค
นายอนันต์กร ยังได้กล่าวถึงมาตรการลดหย่อนภาษีปลูกสร้างบ้าน โดยอธิบายว่า ปัจจุบันทางสมาคมฯ อยู่ระหว่างการรอผลการอนุมัติจากภาครัฐในการต่ออายุมาตรการ นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้ยื่นข้อเสนอขอขยายเพดานการลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมสูงสุด 100,000 บาท ขยับขึ้นเป็นสูงสุด 500,000 บาท พร้อมทั้งเสนอขอขยายระยะเวลาของมาตรการยาวไปจนถึงปี 2570 เพื่อให้เป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวอย่างแท้จริง
ในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ผ่าน “กองทุนประกันผู้บริโภค” ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม ในฝั่งผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก ต่างพร้อมใจขานรับเพราะเป็นเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด ส่วนในฝั่งผู้บริโภค สมาคมฯ มุ่งเน้นการเดินหน้าสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า การสร้างบ้านกับสมาชิกสมาคมฯ จะมีกลไกของกองทุนนี้คอยคุ้มครองและดูแลอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาการทิ้งงานได้อย่างยั่งยืน
เปิดไฮไลต์งานใหญ่แห่งปี "รับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2026"
นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวต่อว่า เพื่อกระตุ้นตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง สมาคมฯ ได้เตรียมจัดงานใหญ่ "รับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2026" ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2569 ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ที่เดียวจบ ครบเรื่องสร้างบ้าน" โดยดีไซน์งานให้มีความครบเครื่องอย่างแท้จริง ทั้งการรวบรวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ เทรนด์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง บริการสินเชื่อพิเศษจากสถาบันการเงิน รวมถึงการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาโดยสถาปนิกและวิศวกรวิชาชีพ
สำหรับตัวเลขเป้าหมายการจัดงาน ทั้งยอดขายรวมและจำนวนผู้เข้าชมงาน รวมถึงรายละเอียดแคมเปญโปรโมชันพิเศษต่าง ๆ ทางสมาคมฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและจะเปิดเผยอย่างเป็นทางการใน งานแถลงข่าวที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้
“แม้ตลาดในไตรมาส 3 จะมีความท้าทายสูง แต่ความต้องการมีบ้านของบริโภคยังมีอยู่จริง งานรับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2026 ในปีนี้ จึงมาพร้อมดีลที่ดีที่สุด และคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้การสร้างบ้านเป็นเรื่องง่ายและจับต้องได้มากที่สุดในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน” นายอนันต์กร กล่าวทิ้งท้าย.