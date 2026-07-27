บริษัทแม่ROH ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้2รุ่น อ้างสภาพคล่องตึง-ภาคอสังหาซบ

GRAND แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ 2 รุ่น หลังไม่สามารถชำระคืนเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยตามกำหนด อ้างสภาวะเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา ส่งผลให้การขายทรัพย์สินและการจัดหาวงเงินสินเชื่อล่าช้ากว่าที่คาด พร้อมขอผ่อนผันเลื่อนชำระภายใน 15 วัน
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ GRAND254A และ GRAND25DA (รายงานเหตุการณ์ตามมาตรา 57) โดยระบุว่า บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ GRAND254A และ GRAND25DA ไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้ตามกำหนด
หุ้นกู้รุ่น GRAND254A มีมูลค่าคงค้าง 837.33 ล้านบาท และหุ้นกู้รุ่น GRAND25DA มีมูลค่าคงค้าง 359.90 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดที่ 2 ของหุ้นกู้ GRAND254A ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ คิดเป็นเงิน 44.07 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระ 10.08 ล้านบาท บริษัทไม่สามารถชำระได้
นอกจากนี้ ในวันที่ 30 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ GRAND25DA บริษัทก็ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยงวดที่ 11 จำนวน 6.70 ล้านบาท ได้เช่นกัน
สาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้เกิดจาก สภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงซบเซา ความไม่แน่นอนจากเหตุสงครามอิหร่านที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ส่งผลให้การขายทรัพย์สินและการจัดหาวงเงินสินเชื่อที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทยังมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและจัดหากระแสเงินสดได้ภายในระยะเวลาอันสั้น จึงขอผ่อนผันเลื่อนการชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวออกไป ภายใน 15 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ พร้อมชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามอัตราที่กำหนดจนถึงวันที่ชำระหนี้ครบถ้วน
สำหรับหุ้นกู้ GRAND254Aผิดนัดชำระเงินต้นบางส่วน 44.07 ล้านบาท และดอกเบี้ย 10.08 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 9.45% ต่อปี มีผู้ถือหุ้นกู้ 727 ราย และมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ส่วนหุ้นกู้ GRAND25DA บริษัทผิดนัดชำระดอกเบี้ย 6.70 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 9.55% ต่อปี มีผู้ถือหุ้นกู้ 228 ราย และมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับแนวทางแก้ไขคือ เร่งเจรจาขายทรัพย์สินและจัดหาวงเงินสินเชื่อจากแหล่งอื่น เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทั้งสองรุ่นภายใน 15 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ