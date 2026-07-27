ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.57-แข็งค่าสอดคล้องสกุลเงินภูมิภาค-รับตะวันออกกลางลดความตึงเครียด

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(27ก.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 33.57 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวันทำการก่อนหน้าที่ 33.68 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทปรับตัวในกรอบแข็งค่าเกือบตลอดทั้งวันสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาคท่ามกลางแรงเทขายอย่างหนักในตลาดน้ำมัน หลังสัญญาณในตะวันออกกลางลดความตึงเครียดลงบางส่วน หลังสหรัฐฯ และอิหร่านระงับการโจมตีโต้ตอบกันเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ เงินบาทยังมีแรงหนุนจากแรงซื้อสุทธิพันบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ และการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของราคาทองคำในตลาดโลก ไปยืนเหนือแนว 4,100 ดอลลาร์ฯ ต่อออนซ์ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,665 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 6,855 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ระดับ 33.40-34.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในช่วงวันอังคาร-พฤหัสบดี ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ผลการประชุมเฟด (28-29 ก.ค.) ผลการประชุม BOE (30 ก.ค.) และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และอัตราเงินเฟ้อ PCE/Core PCE เดือนมิ.ย.