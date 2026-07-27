'บัวหลวง'พร้อมเปิดจองซื้อ'พันธบัตรออมพลัส'ผ่านสาขา-โมบายแบงก์กิ้ง3-5ส.ค.นี้

นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BBL)เปิดเผยว่า ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงโดยนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ ร่วมประกาศความพร้อมในการเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกในการออมและการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัย สอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินในระยะยาวให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพพร้อมเปิดให้บริการจองซื้อระหว่างวันที่ 3–5 สิงหาคม 2569 สำหรับพันธบัตร 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท สำหรับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย พันธบัตรจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่กำหนดเพดานการซื้อ โดยผู้ที่จองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้สนใจสามารถจองซื้อและชำระเงินได้สะดวกผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ หรือที่ สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ โดยพันธบัตรจะจัดสรรด้วยวิธี Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึง และมีกำหนดจัดสรรพันธบัตรในวันที่ 6 สิงหาคม 2569