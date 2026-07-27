หุ้นปิดร่วง 19.92 จุดเทขาย DELTA ดึงกลุ่มอิเล็กฯลงตาม-ลดเสี่ยงหยุดยาว

SET ปิดที่ 1,624.47 จุด ลดลง 19.92จุด (-1.21%) มูลค่าซื้อขาย 88,483.62 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลง จาก DELTA ฉุดดัชนี หลังเปิดงบออกมาต่ำคาด กระทบกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงบ่ายมีแรงขายลดเสี่ยงก่อนวันหยุดยาว จับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แนวโน้มวันพฤหัสฯ คาดดัชนีมีโอกาสปรับขึ้น โดยให้กรอบแนวรับ 1,620 จุด และแนวต้าน 1,640 จุด
การซื้อขายวันนี้ เปิดตลาดปรับตัวลงและบ่ายลงต่อเนื่อง โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,635.87 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ 1,622.64 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 248 หลักทรัพย์ ลดลง 215 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 189 หลักทรัพย์
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวลง ถูกแรงกดดันจาก DELTA ที่ถ่วงดัชนีกว่า 20 จุด หลังการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2/69 ต่ำคาด เป็น Sentiment ลบให้หุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับลงตาม เนื่องจากนักลงทุนกังวลผลประกอบการหุ้นตัวอื่นในกลุ่ม
นอกจากนี้ช่วงบ่ายมีแรงขายลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่วันหยุดยาว เนื่องจากกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางที่แม้จะผ่อนคลายลง แต่ยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการออกมาเติบโต อาทิ MINT , BJC
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันพฤหัสฯ แนะติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง หากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเพิ่ม ดัชนีมีโอกาสปรับขึ้นไปได้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,620 จุด และแนวต้าน 1,640 จุด