STECON เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 3 ปี-ชูอัตราดอกเบี้ย 3.30%-เริ่ม3-5ส.ค.นี้

สเตคอน กรุ๊ป ยื่น filing เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2569 พร้อมอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ระดับ Investment Grade
รายงานข่าวจากธนาคารพาณิชย์เผย บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (STECON) เตรียมพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยจะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไประหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2569
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งสถาบันการเงิน 6 แห่ง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” ซึ่งเป็นกลุ่ม “ระดับลงทุน” (Investment Grade) โดยทริสเรทติ้ง ระบุว่าอันดับความน่าเชื่อถือยังสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชั้นนำในประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประวัติผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และมูลค่างานในมือที่ค่อนข้างกระจายตัวและมีจำนวนมาก ซึ่งช่วยสร้างความชัดเจนต่อรายได้และผลประกอบการในอนาคต อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกจำกัดจากแนวโน้มภาระหนี้สินที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงและลักษณะวัฏจักรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
นายภาคภูมิ ศรีชำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (STECON)กล่าวว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพและพื้นฐานธุรกิจของ STECON แม้ว่าปัจจุบันตลาดตราสารหนี้ไทย โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง จะยังเผชิญกับความท้าทายด้านความเชื่อมั่นก็ตาม การออกเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้โดยหลักจะนำเงินไปลงทุนในธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ของ STECON เพื่อสร้างรายรับที่สม่ำเสมอ และช่วยลดความผันผวนของรายได้และกำไรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นวัฏจักร
สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 บริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) ประมาณ 126,890 ล้านบาท ซึ่งรองรับการรับรู้รายได้ในอนาคต ขณะเดียวกันบริษัทตั้งเป้าหมายรับงานใหม่ในปี 2569 มูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ Backlog อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังมีโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 400,000 ล้านบาท อาทิ โครงการทางด่วนและทางยกระดับ โครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการอุโมงค์ระบายน้ำ นอกจากนี้ ยังมีโครงการภาครัฐอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการอนุมัติตามขั้นตอนของภาครัฐ เช่น โครงการทางด่วนและทางยกระดับ โครงการสนามบิน และโครงการรถไฟทางคู่ ขณะเดียวกัน บริษัทมองเห็นโอกาสในการเติบโตจากโครงการ Data Center ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจารวม 3 โครงการ โดยตั้งเป้าหมายที่จะสามารถเข้ารับงานได้อย่างน้อย 2 โครงการภายในปีนี้