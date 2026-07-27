หุ้นปิดเช้าลบ 11.91 จุด รับแรงขาย DELTA ถ่วง-น้ำมันร่วงฉุดพลังงาน

SET ปิดภาคเช้า 1,632.48 จุด ลดลง 11.91 จุด (-0.72%) มูลค่าซื้อขายราว 53,877 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมา รับแรงขาย DELTA กดดัน หลังจากที่ผลการดำเนินงานออกมาต่ำกว่าคาด แม้ว่าปัจจัยความตึงเครียดในตะวนออกกลางผ่อนคลาย แต่ก็กดดันหุ้นในกลุ่มที่อิงราคาน้ำมันกดดันดัชนีด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามก็มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวกลับเข้ามา และหุ้นแบงก์เริ่มมีแรงซื้อในช่วงท้ายภาคเช้า แนวโน้มช่วงบ่ายคาดแกว่งตัวแดนลบต่อ พร้อมให้แนวต้าน 1,650 จุด แนวรับ 1,620 จุด
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีแกว่งตัวในแดนลบเป็นหลัก โดยทำจุดต่ำสุด 1,629.07 จุด และจุดสูงสุด 1,635.87 จุด
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวลง โดยที่ปัจจัยกดดันดัชนีมาจากแรงขาย DELTA ที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/69 ออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้เป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้ แม้ว่าปัจจัยภายนอกในส่วนของสถานการณ์ในตะวันออกลางที่มีความผ่อนคลายในระยะสั้น จากการที่มีการหยุดยิงกันชั่วคราว แต่ก็อาจจะมีปัจจัยกดดันหุ้นในกลุ่มน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี ที่วันนี้มีการพักตัวลงมา
อย่างไรก็ตามก็ยังมีหุ้นกลุ่มอื่นๆที่ถูกแรงกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกลางก่อนหน้านี้กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวที่วันนี้ปรับตัวขึ้นได้อย่างโดดเด่น รวมทั้งเริ่มมีแรงซื้อหุ้นแบงก์เข้ามาในช่วงท้ายภาคเช้า
แนวโน้มตลาดหุ้นไทนในช่วงบ่ายคาดแกว่งตัวแดนลบต่อ โดยให้แนวต้าน 1,650 จุด แนวรับ 1,620 จุด