เดินหน้าสู่ครั้งที่ 10! โครงการ “อิ่มท้อง ปันสุข” ส่งต่อหัวใจแห่งการให้ หนุนช่วยกว่า 15,000 ชีวิตทั่วไทย

โครงการ “อิ่มท้อง ปันสุข” โดยกลุ่มธุรกิจ ACE, กลุ่มธุรกิจ ACI และกลุ่มธุรกิจไชโย สืบสานพระราชปณิธานและค่านิยมองค์กรแห่งความกตัญญู ส่งมอบรอยยิ้ม ความหวัง และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชน
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงไม่ฟื้นตัวเต็มที่และค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายครอบครัวต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง โครงการ “อิ่มท้อง ปันสุข” ยังคงเดินหน้าสร้างรอยยิ้มและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเดินทางมาถึงการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 10 ส่งมอบถุงปันสุข สิ่งของอุปโภคบริโภค และความช่วยเหลือที่จำเป็น ไปยังผู้คนมากกว่า 15,000 ชีวิต ทั่วประเทศ
โครงการ “อิ่มท้อง ปันสุข” ไม่ใช่เพียงกิจกรรมแจกของชั่วคราว แต่เกิดจากแนวคิดและความตั้งใจจริงของ คุณจิรฐา ดำเนินชาญวนิชย์ ที่ได้เข้ากราบนมัสการขอคำปรึกษาจาก พระธรรมวัชรวิมล เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมในอดีตของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม อุบาสิกาผู้ทรงศีล) ก่อนจะพัฒนาจนเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ทุกกิจกรรมยังจัดขึ้นเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาอีกด้วย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการฯ ได้สัญจรไปส่งมอบความช่วยเหลือแก่ชาวบ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ตลอดจนผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ขาดแคลนข้ามหลายจังหวัดทั่วทุกภาค เช่น ชลบุรี, นครราชสีมา, นครสวรรค์, ร้อยเอ็ด, กำแพงเพชร, ลำปาง, กาญจนบุรี, หนองคาย, อุดรธานี และอำนาจเจริญ
ความน่าประทับใจที่สะท้อนถึง “หัวใจแห่งการให้” อย่างแท้จริง คือการที่ คุณจิรฐา พร้อมด้วยลูกชายทั้ง 3 คน ได้แก่ คุณธีรวุฒิ, คุณณัฏฐ์ และคุณพรเมธ ดำเนินชาญวนิชย์ ผู้บริหาร 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจ ACE (Absolute Clean Energy), กลุ่มธุรกิจ ACI (Asia Clean Industrial Estate) และกลุ่มธุรกิจไชโย (SHAIYO) ลงพื้นที่ไปมอบของและพบปะประชาชนด้วยตนเองในทุกครั้ง ซึ่งรากฐานความคิดนี้ได้รับการปลูกฝังมาจาก คุณกิตติ และคุณสุรางค์ ดำเนินชาญวนิชย์ ที่ยึดมั่นในความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม
"การให้ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่มันคือหัวใจ สิ่งของที่ส่งมอบอาจดูเป็นส่วนเล็กๆ แต่สำหรับผู้รับแล้ว มันคือมูลค่ามหาศาลและคือกำลังใจในการดำเนินชีวิต"
โครงการ “อิ่มท้อง ปันสุข” พร้อมที่จะเดินหน้าส่งต่อความสุขและสร้างคุณค่าให้แก่สังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด