NEX รับแต่งตั้งจากSINOTRUK เป็นผู้แทนขายรถไฟฟ้าในไทย

SINOTRUK แบรนด์รถบรรทุกหนักไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก แต่งตั้ง "เน็กซ์ พอยท์" ป็นผู้แทนจำหน่ายรถบรรทุกหนักไฟฟ้าแบรนด์ HOWO และ SITRAK ในประเทศไทย ตอกย้ำเป้าหมายผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เดินหน้ารุกตลาดรถบรรทุกไฟฟ้าไทย หลังได้รับการแต่งตั้งจาก SINOTRUK INTERNATIONAL CO., LTD. บริษัทในเครือ SINOTRUK ผู้ผลิตยานยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถบรรทุกหนักรายใหญ่ของจีน ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกหนักไฟฟ้าแบรนด์ HOWO และ SITRAK ในประเทศไทย
สำหรับ SINOTRUK ยักษ์ใหญ่มียอดขายรถบรรทุกหนักไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สูงที่สุดในโลก และครองแชมป์ผู้ส่งออกรถบรรทุกหนักของจีนติดต่อกัน 21 ปีด้วยส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% และมียอดส่งออกสะสมมากกว่า 1,000,000 คัน ครอบคลุมกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เลือก NEX เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Exclusive Distributor) สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของ NEX ที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
ทั้งนี้ NEX เตรียมนำรถบรรทุกไฟฟ้าแพลตฟอร์ม 4x2 และ 6x2 เข้าสู่ตลาดไทย เพื่อรองรับโอกาสเติบโตในภาคขนส่ง โลจิสติกส์ การกระจายสินค้า เชื่อเป็นเมกะเทรนด์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนรถบรรทุกที่ต้องการลดต้นทุนพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเข้าสู่ระบบขนส่งคาร์บอนต่ำของอุตสาหกรรม
โดยที่ SINOTRUK จะสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค การรับรองผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม และองค์ความรู้ด้านการซ่อมบำรุง ขณะที่ NEX จะดูแลการนำเข้า การทำตลาด การจำหน่าย และการพัฒนาระบบบริการหลังการขายในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดอายุการใช้งานของรถ
นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานกรรมการ NEX กล่าวว่า “การที่ SINOTRUK ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมรถบรรทุกระดับโลก เลือก NEX เป็นพันธมิตรในประเทศไทย ถือเป็นการยืนยันถึงศักยภาพและความพร้อมของเราในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เป็นก้าวสำคัญในการขยายขีดความสามารถของ NEX ให้ครอบคลุมระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในทุกระดับ
สำหรับเป้าหมายของ NEX คือการก้าวขึ้นเป็นผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ของประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการ Total Green Logistics Solutions ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบทุกด้าน”
นายวสุกล่าวเพิ่มเติมว่า “ความพร้อมของศูนย์บริการ อะไหล่ ทีมช่าง มีความสำคัญไม่แพ้สมรรถนะของตัวรถ NEX จึงมุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนที่ช่วยให้ผู้ประกอบการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจ และควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว”
ก่อนหน้านี้ NEX เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อเนกประสงค์ไฟฟ้า BAW M8 รถตู้เชิงพาณิชย์ที่ได้รับการตอบรับดีจากสมรรถนะและราคาที่ดึงดูดความสนใจและเป็นราคาที่จับต้องได้ที่ 1,299,000 บาท
การเพิ่มรถบรรทุกไฟฟ้า HOWO และ SITRAK จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้สินค้าของ NEX ที่ประกอบไปด้วยรถโดยสารไฟฟ้า และรถหัวลากไฟฟ้า มีความหลากหลายสามารถรองรับความต้องการได้ตั้งแต่การเดินทางส่วนบุคคล การขนส่งผู้โดยสาร การกระจายสินค้า ไปจนถึงโลจิสติกส์ระดับอุตสาหกรรม
สำหรับ ความร่วมมือกับ SINOTRUK จึงเป็นอีกหมุดหมายสำคัญของ NEX ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำตัวจริงด้าน Total Green Logistics Solutions ในประเทศไทย