TEAMG พร้อมลุยงาน “Data Center”

ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ มองโอกาส Data Center สดใส พร้อมรับงานที่ปรึกษาคุมงาน Data Center รับกระแสการลงทุนเมกะโปรเจกต์ ชูจุดเด่นการบูรณาการศักยภาพของบริษัทในกลุ่มแบบครบวงจร (One-Stop Service)
ดร.ภาสกร กิติโยดม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ได้เตรียมความพร้อมด้านนโยบาย และบุคลากร เพื่อรับกับเทรนด์โลก และนโยบายรัฐบาลในการขยายอุตสาหกรรมด้าน Data Center รองรับกระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยบริษัทมีบริษัทย่อยในกลุ่มที่เชี่ยวชาญด้านควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (TEAM-CM) ที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท อาทิ คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล และคลังสินค้า บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (ATT) ที่มีประสบการณ์ในงานระบบของงานโครงสร้างพื้นฐานหลากหลายด้าน รวมไปถึงบริษัทยังมีหน่วยธุรกิจสิ่งแวดล้อมที่ให้บริการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน
อีกทั้ง ในปัจจุบัน บริษัทได้ริเริ่มให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง และทดสอบระบบก่อนเปิดใช้ (QC) ในโครงการก่อสร้าง Data Center ของบริษัทระดับโลกแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 100 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 เฟส มี Capacity 86 MW กลุ่มอาคารประกอบด้วย Data Hall, Power Plant (Substation), Cooling Plant และ Generator Plant
“อุตสาหกรรม Data Center กำลังเป็นที่สนใจจากทั้งบริษัทระดับโลกและในประเทศ การก่อสร้าง Data Center ในประเทศไทยจึงดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีศักยภาพในอุตสาหกรรม Data Center เนื่องจากมีแหล่งพลังงานสะอาด แหล่งน้ำ และมีความพร้อมในด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีเนื่องจากตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาคอาเซียน TEAMG มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมหลากหลายแขนงจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการให้บริการเป็นที่ปรึกษาในโครงการที่เกี่ยวกับ Data Center ในอนาคต” ดร.ภาสกรกล่าว