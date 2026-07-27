MTC ผนึก 2แบงก์นอกปิดดีล Social Loan มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

"เมืองไทย แคปปิตอล " จับมือ Bank of China (Hong Kong) Limited และ Bank of China (Thai) Public Company Limited ลงนามรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสังคม (Social Loan) วงเงิน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้กรอบ Social Bond Framework หนุนการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ MTC ในฐานะผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ไทยที่ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานระดับสากล (World-class Thai Microfinance)
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามรับการสนับสนุน Social Loan จาก Bank of China (Hong Kong) Limited และ Bank of China (Thai) Public Company Limited วงเงินรวม 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการระดมทุนที่อ้างอิงตามกรอบ Social Bond Framework ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว
สำหรับเงินทุนที่ได้รับในครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานตาม 3 เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินที่เป็นธรรม การสนับสนุนการสร้างงานและผู้ประกอบการรายย่อย (Employment Generation) โดยมุ่งช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ และธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง รวมถึง การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและระบบอาหารที่ยั่งยืน (Food Security and Sustainable Food Systems) ผ่านการสนับสนุนภาคการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ
"การได้รับการสนับสนุน Social Loan จาก Bank of China ทั้งในฮ่องกงและประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินระดับโลกที่มีต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ MTC และแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ" นายปริทัศน์ กล่าว
ปัจจุบัน MTC ยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อตามแผนธุรกิจ พร้อมยกระดับการดำเนินงานสู่มาตรฐาน World-class Thai Microfinance โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินของประเทศอย่างยั่งยืน
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศ (CG Rating 5 ดาว) ต่อเนื่อง รวมถึงได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ A-(tha) จาก Fitch Ratings ตลอดจนได้รับรางวัล Best Social Bond Thailand จากเวที The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2026 ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการเงินเพื่อความยั่งยืน และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว