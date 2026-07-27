ก.ล.ต. ติดตามกรณี TSDถูกโจรกรรมข้อมูล

ก.ล.ต. ติดตามการดำเนินการกรณี "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)" ตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้าน TSD แจ้งพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบงาน TSD Investor Portal โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ซึ่ง TSD ได้ดำเนินการปิดกั้นการเข้าถึงระบบงานดังกล่าว และหยุดการรั่วไหลของข้อมูลโดยทันทีแล้ว รวมถึงได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้น
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 ก.ล.ต. ได้รับรายงานเหตุเบื้องต้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) กรณีที่ TSD ตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลในระบบ Investor Portal โดยไม่ได้รับอนุญาต ก.ล.ต. จึงประสานงานกับ TSD เพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุ และควบคุมไม่ให้มีผลกระทบเพิ่มเติม
โดย TSD ได้ดำเนินการเพื่อระงับการเข้าถึงจากแหล่งและบัญชีผู้ใช้ที่ต้องสงสัย ปิดช่องทางเชื่อมต่อในส่วนที่ได้รับผลกระทบ และเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้ว
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้บริการที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูล ก.ล.ต. ขอแนะนำให้ประชาชนและผู้ลงทุนระมัดระวังในการรับอีเมล ข้อความ SMS หรือโทรศัพท์ที่แอบอ้าง ที่อาจขอข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงไม่คลิก link หรือให้รหัสผ่านข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้ที่ติดต่อมาโดยไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนและผู้ลงทุนติดตามข้อมูลจากช่องทางของ TSD หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ TSD Contact Center โทร 0-2009-9999 หรือหากพบเบาะแสและมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ก.ล.ต. โทร. 1207 หรืออีเมล complaint@sec.or.th
ด้าน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แจ้งว่าตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบงาน TSD Investor Portal โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ซึ่ง TSD ได้ดำเนินการปิดกั้นการเข้าถึงระบบงานดังกล่าว และหยุดการรั่วไหลของข้อมูลโดยทันทีแล้ว รวมถึงได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้นด้วย
ทั้งนี้ หลังจากตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าว TSD ได้มีการทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าของข้อมูลที่อาจได้รับผลกระทบรับทราบ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลด้านการเงิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของ TSD แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม TSD ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการเพิ่มความระมัดระวังต่ออีเมล ข้อความ SMS หรือโทรศัพท์ที่แอบอ้างเพื่อหลอกขอข้อมูล และไม่คลิกลิงก์หรือให้รหัสผ่าน/ข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้ที่ติดต่อมาโดยไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน รวมทั้งขอแนะนำให้เปลี่ยน password เป็นประจำ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
หากผู้ใช้บริการ TSD Investor Portal ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ TSD Contact Center โทร 0-2009-9999 หรือ https://www.set.or.th/th/about/contact-us/contact-center หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โปรดติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการอยู่