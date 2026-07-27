วิจัยกสิกรฯเปิดรายงานFX Report-คาดประเมินรอบหน้าหลุด Monitoring List

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุ จากรายงาน Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States (FX Report) ฉบับเดือนก.ค. 2569 ยังคงจัดให้ประเทศไทยอยู่ใน Monitoring List เช่นเดียวกับรายงานฉบับก่อน อย่างไรก็ดี ผลการประเมินล่าสุดสะท้อนว่า สถานะของไทยปรับดีขึ้น โดยจำนวนเกณฑ์ที่ไทยติดเงื่อนไข ลดลงจาก 2 ใน 3 ข้อ เหลือ 1 ใน 3 ข้อ หลังดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ 3% ของ GDP แม้ว่าการเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ จะยังอยู่ในระดับสูงและสูงกว่าเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า รายงาน FX Report ฉบับเดือนก.ค. 2569 ใช้ข้อมูล 4 ไตรมาสสิ้นสุดเดือนธ.ค. 2568 จึงยังไม่สะท้อนพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยในปี 2569
อย่างไรก็ตาม สาระสำคัญของรายงานรอบล่าสุดไม่ได้อยู่เพียงผลการประเมินตามเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ แต่สะท้อนให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงของกรอบการประเมินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯมากกว่า โดยหากเปรียบเทียบกับรายงานรอบที่แล้วฉบับเดือนม.ค. 2569 จะเห็นว่า แม้มุมมองของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต่อการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. แทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยยังเห็นว่า การเข้าดูแลค่าเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความผันผวนของตลาด ไม่ใช่เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้า แต่รายงานฉบับล่าสุดได้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินนโยบายมากขึ้น สะท้อนว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับวิธีการดำเนินนโยบายมากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
ในทำนองเดียวกัน รายงานฉบับใหม่ยังขยายการกล่าวถึงมาตรการด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายและมาตรการกำกับดูแลของไทยเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่กล่าวถึงเพียงหลักการทั่วไป มาเป็นการอธิบายมาตรการเฉพาะของไทย เช่น การปรับเกณฑ์รายได้จากต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ต้องนำกลับเข้าประเทศ จาก 1 ล้านดอลลาร์ฯ เป็น 10 ล้านดอลลาร์ฯ การห้ามสถาบันการเงินในประเทศทำธุรกรรม NDF กับผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (NR) ตลอดจนมาตรการกำกับดูแลธุรกรรมซื้อขายทองคำในรูปเงินผ่านผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล และการรายงานธุรกรรมทองคำขนาดใหญ่ แม้รายงานจะไม่ได้ระบุว่ามาตรการเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านอัตราแลกเปลี่ยน แต่อาจเป็นสัญญาณสะท้อนว่า ขอบเขตการประเมินและติดตามของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ขยายจากการติดตามการเข้าดูแลค่าเงิน ไปเป็นการติดตามเครื่องมือเชิงนโยบายที่อาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายในภาพรวม
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ไทยมีโอกาสหลุดออกจาก Monitoring List ในรอบการประเมินถัดไป หากยังติดเกณฑ์ไม่เกิน 1 ข้อ โดยจากข้อมูลเบื้องต้นดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยในช่วง 4 ไตรมาสสิ้นสุดเดือนมิ.ย. 2569 มีแนวโน้มอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ ขณะที่การดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. ยังคงมุ่งรักษาเสถียรภาพของตลาดเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี ในระยะข้างหน้า โจทย์สำคัญอาจไม่ได้อยู่ที่การเข้าดูแลตลาดอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ แต่จะเปลี่ยนเป็นความโปร่งใส เหตุผลในการดำเนินนโยบาย และการประกาศเครื่องมือ/มาตรการที่อาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนและกลไกตลาด ซึ่งทั้งหมดน่าจะยังคงเป็นประเด็นที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ติดตามต่อเนื่องในการประเมินรอบต่อไป