เปิดลิสต์ 13 หุ้นแกร่ง “กำไรสองเด้ง” วิ่งแรงเกิน +15% แถมปันผลทะลุ 5%

แม้ว่าช่วงหลังๆตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นมามากทำให้หุ้นชั้นนำมีกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น (Capital Gain) มากขึ้นซึ่งบางหุ้นก็จัดเป็น“หุ้นปันผลชั้นดี” พื้นฐานธุรกิจที่แข็งแรงช่วยลดความผันผวนของพอร์ต และสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้ ฉะนั้น จึงคัด “หุ้นสองเด้ง” จาก SET 100 ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 บวกเกิน 15% ขึ้นไป และมีอัตราปันผลปี 69 เกิน 5% ขึ้นไป
1.TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +126.46%,รอบ 1สัปดาห์ -1.94%,ล่าสุด 24 ก.ค.ปิด 10.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 11.60/4.24 บาท,ค่า P/E 8.05 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 6.80%, มาร์เก็ตแคป 59,961.53 ล้านบาท
TFG ราคา 10.10 บาท เทียบราคาเป้าหมายเฉลี่ยนักวิเคราะห์ (IAA Consensus) ราว 10.8-11.0 บาท ยังเหลือ อัพไซด์ประมาณ 7-9% แม้ราคาหุ้นจะวิ่งแรงแล้วกว่า 126% YTD จุดแข็งของ TFG คือกำไรยังได้แรงหนุนจากธุรกิจหมู-ไก่ครบวงจร และการขยายร้านค้าปลีก ทำให้ผลประกอบการยังอยู่ในระดับสูง แม้กำไรปี 2569 อาจอ่อนลง
2.KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +53.98%,รอบ 1 สัปดาห์ +4.82%, ล่าสุด 24 ก.ค.ปิด 43.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 44.00/21.40 บาท,ค่า P/E 12.42 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 6.14%,มาร์เก็ตแคป 607,958.66 ล้านบาท
เทียบ IAA Consensus เป้าหมายเฉลี่ย 44.08 บาท เหลือ อัพไซด์เพียงราว 1.3% ใกล้มูลค่าที่นักวิเคราะห์ประเมินแล้ว แม้ยังมีโบรกเกอร์บางรายให้เป้าสูงถึง 55 บาทก็ตาม จุดเด่นของ KTB คือกำไรแข็งแกร่งจากรายได้ดอกเบี้ย ฐานลูกค้าภาครัฐ และแพลตฟอร์ม Krungthai NEXT ผลประกอบการยังมั่นคง นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังแนะนำ "ซื้อ"
3.JMT บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์คเซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +36.00%, รอบ 1 สัปดาห์ -2.46%,ล่าสุด 24 ก.ค.ปิด 11.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 13.50/7.65 บาท,ค่า P/E 18.25 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 5.63%, มาร์เก็ตแคป 17,370.90 ล้านบาท
JMT ปิดที่ 11.90 บาท ขณะที่ IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยปี 2569 ที่ 11.13 บาท (สูงสุด 16.00 บาท ต่ำสุด 8.50 บาท) ไม่มีอัพไซด์ แต่หากอิงเป้าสูงสุดยังมีอัพไซด์ราว 34.5% ราคาหุ้นปีนี้ขึ้นมาแล้ว 36% YTD จึงสะท้อนข่าวดีไปพอสมควร ทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้น้ำหนัก "ถือ" (Hold) มากกว่าซื้อเพิ่มในระดับราคาปัจจุบัน
4.PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +32.74%, รอบ 1 สัปดาห์ +3.09%,ล่าสุด 24 ก.ค.ปิด 150.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 164.00/104.00 บาท,ค่า P/E 10.72 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 5.83%,มาร์เก็ตแคป 595,497.81 ล้านบาท
ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ IAA Consensus ปี 2569F อยู่ที่ 158.71 บาท เทียบกับราคาปิด 150.00 บาท ยังมี อัพไซด์ประมาณ 5.8% โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังแนะนำ "ซื้อ"(15 ซื้อ,5ถือ,1 ขาย)PTTEP ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว ปริมาณขายก๊าซและน้ำมันเพิ่มขึ้น รวมถึงการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ ทำให้กำไรยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง
5.CRC บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +27.78%,รอบ 1 สัปดาห์ -0.86%,ล่าสุด 24 ก.ค.ปิด 23.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 25.25/16.50 บาท,ค่า P/E 17.64 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 7.87%, มาร์เก็ตแคป 138,713.00 ล้านบาท
CRC ปิดล่าสุดที่ 23.00 บาท ขณะที่ IAA Consensus ปี 2569 ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 23.84 บาท (สูงสุด 27.00 บาท ต่ำสุด 21.50 บาท)คิดเป็น อัพไซด์เฉลี่ยราว 3.7% และหากอิงเป้าสูงสุดมีอัพไซด์ราว 17.4% CRC เป็นหุ้นค้าปลีกที่พื้นฐานแข็งแรง ได้แรงหนุนจากธุรกิจในไทยและเวียดนาม รวมถึงแผนขยายสาขาและลงทุนต่อเนื่อง ทำให้กำไรมีโอกาสเติบโตระยะยาว
6.RCLบริษัท อาร์ซีแอล จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +25.69%,รอบ 1 สัปดาห์ +6.20%, ล่าสุด 24 ก.ค.ปิด 34.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 36.00/24.70 บาท,ค่า P/E 3.65 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 7.30%,มาร์เก็ตแคป 28,384.69 ล้านบาท
RCL โดดเด่นเรื่องหุ้นเดินเรือที่ Valuation ถูกมาก P/E เพียง 3.65 เท่า และปันผลสูง 7.30% ขณะที่ IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 37.50 บาท มีอัพไซด์จาก 34.25 บาทราว 9.5% โบรกระบุธุรกิจได้แรงหนุนจากค่าระวางเรือและเส้นทางเดินเรือเอเชีย แต่ต้องจับตาความเสี่ยงจากภาวะเรือล้นตลาดที่กดดันกำไร
7.PTTบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +23.44%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.94%,ล่าสุด 24 ก.ค.ปิด 39.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 40.00/30.00 บาท,ค่า P/E 12.08 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 5.82%, มาร์เก็ตแคป 1,128,238.35 ล้านบาท
PTT โดย IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 40.05 บาท สูงสุด 45 บาทจากราคาปัจจุบัน 39.50 บาท ยังมีอัพไซด์ประมาณ 1.4% เทียบเป้ากลาง และราว 13.9% หากไปถึงเป้าสูง 45 บาท แรงหนุนมาจากธุรกิจครบวงจรทั้งก๊าซ โรงกลั่น ปิโตรเคมี และโอกาสฟื้นตัวของกำไรตามวัฏจักรพลังงาน แต่ราคาหุ้นขึ้นมาใกล้จุดสูง 52 สัปดาห์แล้ว
8.KBANKธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +23.39%,รอบ 1 สัปดาห์ +2.56%,ล่าสุด 24 ก.ค.ปิด 240.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 241.00/158.00 บาท,ค่า P/E 11.19 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 5.84%,มาร์เก็ตแคป 568,638.62 ล้านบาท
KBANK โบรกฯ IAA ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 255.06 บาท สูงกว่าราคาปิด 240 บาท เหลืออัพไซด์ประมาณ 6.3% จุดเด่นคือ P/E เพียง 11.19 เท่า ราคายังไม่แพงเมื่อเทียบกับศักยภาพ และนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมองเชิงบวก (Buy 15 จาก 16 ราย)ระยะสั้นหุ้นขึ้นมาใกล้จุดสูงสุด 52 สัปดาห์แล้ว อาจมีแรงขายทำกำไร
9.ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +20.13%, รอบ 1 สัปดาห์ -0.79%,ล่าสุด 24 ก.ค.ปิด 376.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 410.00/285.00 บาท,ค่า P/E 22.01 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 9.12%,มาร์เก็ตแคป 1,118,302.86 ล้านบาท
IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 397.33 บาท สูงสุด 421 บาท จากราคาปิด 376 บาท เหลืออัพไซด์ราว 5.7% และนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมองเชิงบวก (Buy 8, Hold 5) จุดเด่นคือปันผลสูงประมาณ 9% แต่ราคาขึ้นมาเยอะแล้ว อัพไซด์ระยะสั้นเริ่มจำกัด โบรกระบุเป็นหุ้น Defensive Growth ที่เด่นจากธุรกิจมือถือแข็งแรง รายได้โตจาก ARPU สูงขึ้น ต้นทุนลดหลังรวม 3BB และมีโอกาสทำกำไรเติบโตต่อเนื่อง
10.BAบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +19.59%,รอบ 1 สัปดาห์ -3.80%,ล่าสุด 24 ก.ค.ปิด17.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 19.10/12.00 บาท,ค่า P/E 9.26 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 6.81%, มาร์เก็ตแคป 37,170.00 ล้านบาท
IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 19.36 บาท สูงสุด 24.30 บาท เทียบราคาปัจจุบัน 17.70 บาท เหลืออัพไซด์ประมาณ 9.4% (ยังมีโบรกเกอร์มองบวก 9 จาก 10 แห่ง)ปัจจัยหนุนคือจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม ค่าโดยสารดีขึ้น และ BA มีจุดแข็งจากเส้นทางสมุยที่คู่แข่งเข้าถึงยาก แต่ต้องระวังต้นทุนน้ำมันและเศรษฐกิจท่องเที่ยวโลก
11.TLI บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +18.59%,รอบ 1 สัปดาห์ +0.85%, ล่าสุด 24 ก.ค.ปิด 11.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 12.20/9.00 บาท,ค่า P/E 10.84 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 5.08%,มาร์เก็ตแคป 135,110.00 ล้านบาท
IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 13.75 บาท จากราคาปัจจุบัน 11.80 บาท มีอัพไซด์ประมาณ +16.5% และโบรก 4 แห่งแนะนำ “ซื้อ” ทั้งหมด จุดเด่นคือปันผลสูงราว 5% พร้อมฐานะการเงินแข็งแรง เหมาะกับนักลงทุนที่มองหาหุ้นโตไม่หวือหวาแต่มีเงินปันผล
12.TISCO ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +17.65%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.17%, ล่าสุด 24 ก.ค.ปิด 130.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 133.00/98.25 บาท,ค่า P/E 15.42 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 5.96%,มาร์เก็ตแคป 104,083.93 ล้านบาท
IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 120.69 บาท สูงสุด 138 บาท มองเป็น “ถือ” มากกว่าไล่ซื้อ อัพไซด์จากราคาเป้าสูงสุดเหลือประมาณ 6% โบรกคาดกำไรปีนี้มีโอกาสทรงตัวถึงโตเล็กน้อย จากสินเชื่อฟื้นและต้นทุนสำรองลดลง แต่โตไม่หวือหวา
13.BTGบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +15.93%,รอบ 1 สัปดาห์ -0.47%,ล่าสุด 24 ก.ค.ปิด 21.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 25.50/15.40 บาท,ค่า P/E 6.95 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 7.11%, มาร์เก็ตแคป 40,824.28 ล้านบาท
IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 22.51 บาท สูงสุด 26 บาท จากราคาปัจจุบัน 21.10 บาท เหลืออัพไซด์ประมาณ 6.7% (กรณีเป้าสูงสุด +23%)BTG เบทาโกร แนวโน้มยังดีจากธุรกิจอาหารครบวงจร ต้นทุนวัตถุดิบเริ่มผ่อนคลาย และราคาหมู-ไก่ฟื้นช่วยดันกำไรปี 69