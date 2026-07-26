TFEX กางตำราสู้ตลาดสวิง! งัด Short เป็นโล่แก้พอร์ตดอย แย้มแผนซุ่มคลอด Crypto Futures

นายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX กล่าวบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2569 ในหัวข้อ รู้จัก TFEX : เครื่องมือบริหารความไม่แน่นอน และสร้างโอกาสในการลงทุน เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริบทการลงทุนเปลี่ยนไป เนื่องจากสินทรัพย์มีความผันผวนสูงมากขึ้น ปัจจุบันปรับตัวขึ้นเร็ว และปรับตัวขึ้น และลงเร็ว การใช้สถิติเพื่อใช้ในการลงทุนอาจจะใช้ไม่ได้แล้วจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
ดังนั้นการลงทุนเพื่อให้พอร์ตเติบโต จำเป็นต้องปกป้องสินทรัพย์ด้วย ซึ่งเครื่องมือในการปกป้องสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมายมีที่เดียวในประเทศไทย คือ อนุพันธ์ หรือ TFEX ซึ่งเป็นการซื้อขายทิศทางของราคา โดยไม่ต้องถือสินทรัพย์จริง แต่ได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคา
โดยสินค้าใน TFEX คือ 1.สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) ใช้ในการล็อคราคาล่วงหน้า สามารถใช้ในการทำกำไร และป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยการ Short (ขายล่วงหน้า) เพื่อทำกำไรมาชดเชยส่วนที่ขาดทุนจากสินทรัพย์จริง ซึ่งสินค้าใน สัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงมีทั้งหุ้น คือ SET50 Futures Stock Futures และที่ไม่ใช่หุ้นคือ Gold Futures ,Gold Online Futures, Mini Gold Online Futures,Silver Online Futures ,Rubber Futures ,USD Futures
2.สัญญาออปชัน (Options) จะมีลักษณะเหมือนกับการซื้อประกัน โดยจ่ายค่าธรรมเนียม (Premium) เพื่อซื้อสิทธิ์ในการขายหรือซื้อสินทรัพย์ตามราคาที่ตกลงกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เราจะได้เงินชดเชยกลับมาบางส่วน เพื่อลดความสูญเสีย โดยมีสินค้าอ้างอิง คือ SET50 Options และ USD Options
ทั้งนี้ก่อนลงทุนใน TFEX นักลงทุนจะต้องเข้าใจใน 3 เรื่องคือ 1.มูลค่าสัญญา จะต้องรู้ว่า 1. สัญญาที่เราถือนั้นมีมูลค่าจริงเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้ลงทุนเกินตัว (Overtrade) 2.อัตราทด (Leverage) การใช้เงินน้อย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มาก มีทั้งข้อดีคือประหยัดเงินทุน แต่ก็มีข้อควรระวังคือหากราคาเคลื่อนที่ผิดทาง ผลขาดทุนก็จะทวีคูณเช่นกัน 3. วินัยในการจัดการเงินวางประกัน (Margin) จะต้องคอยติดตามสถานะและเติมเงินประกันให้เพียงพอเพื่อไม่ให้ถูกบังคับปิดสถานะ
สำหรับสินค้าใหม่ใน TFEX ที่เปิดให้มีการซื้อขาย 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา คือ Mini Gold Online Futures ที่ย่อขนาดสัญญาให้เล็กลงกว่าเดิมถึง 10 เท่า จากเดิมที่สัญญามีขนาดเทียบเท่าทองคำแท่งน้ำหนักประมาณ 10 ทรอยออนซ์ต่อสัญญา ซึ่งสัญญาใหม่นั้นจะมีขนาดเพียง 1 ทรอยออนซ์ต่อสัญญา หรือประมาณ 2 บาททองคำ ซึ่งการย่อขนาดสัญญาลงมาเหลือ 1 ใน 10 ของสัญญาเดิม จะช่วยให้การวางเงินหลักประกันลดลงมาอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผู้ลงทุนสามารถเพิ่มโอกาสทำกำไรหรือใช้ทองคำเสริมพอร์ตการลงทุนได้สะดวกและตอบโจทย์มากขึ้น
สำหรับMini Gold Online Futures (ชื่อย่อสัญญา MGO) ยังคงจุดเด่นของ Gold Online Futures ไว้อย่างครบถ้วน คือเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.5% เสนอราคาซื้อขายตามราคาทองคำในตลาดโลกที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ขณะที่วางเงินหลักประกันและชำระกำไรขาดทุนเป็นเงินบาท แต่สิ่งที่แตกต่างจากสัญญาเดิม คือ มีตัวคูณราคา (Multiplier) อยู่ที่ 30 เท่าของราคาซื้อขาย หรือกำหนดให้ทุก ๆ ดอลลาร์สหรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปมีค่าเท่ากับกำไร/ขาดทุน 30 บาท
นอกจากนี้ตลาด TFEX อยู่ระหว่างการศึกษาออกสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มเติมที่เป็นกลุ่ม Non Equity เช่น น้ำมัน คริปโตเคอเรนซี ฯลฯ โดยคริปโตฟิวเจอร์ (Crypto Futures)