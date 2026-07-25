TUตั้งทีมบริหารระดับสูง เสริมแกร่งขับเคลื่อนกลยุทธ์มุ่งสู่ปี 2573

"ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป " เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของทีมผู้บริหารระดับสูง ประกาศตั้ง "วรติพร ราษฎร์เจริญ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) "สุมิต นารัง"ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์เมชัน (CSTO) และ "แดเนียล ลาเวอริก"ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายดิจิทัล (CDO) การเสริมทัพทีมผู้บริหารในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ Strategy 2030 มุ่งเสริมแกร่งให้ธุรกิจหลัก ปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ ในการเติบโตและยกระดับขีดความสามารถขององค์กร
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TU กล่าวว่า“กลยุทธ์ Strategy 2030 ได้วางทิศทางการเติบโตที่ชัดเจนสำหรับไทยยูเนี่ยนในระยะถัดไป ซึ่งการแต่งตั้งทีมผู้บริหารในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จอย่
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือ TU เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของทีมผู้บริหารระดับสูง โดยประกาศแต่งตั้ง นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) นายสุมิต นารัง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์เมชัน (CSTO) และนายแดเนียล ลาเวอริก ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายดิจิทัล (CDO) การเสริมทัพทีมผู้บริหารในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ Strategy 2030 ของไทยยูเนี่ยน ซึ่งมุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก ปลดล็อกโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโต และยกระดับขีดความสามารถขององค์กร
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TU กล่าวว่า “กลยุทธ์ Strategy 2030 ได้วางทิศทางการเติบโตที่ชัดเจนสำหรับไทยยูเนี่ยนในระยะถัดไป ซึ่งการแต่งตั้งทีมผู้บริหารในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม คุณรติพร คุณสุมิต และคุณแดเนียล ล้วนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับโลกในการขับเคลื่อนการทรานส์ฟอร์มองค์กร เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานในสายงานที่ตนรับผิดชอบ ผมเชื่อมั่นว่าทั้งสามท่านจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาไทยยูเนี่ยนให้เป็นองค์กรที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นผลลัพธ์ และขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล พร้อมด้วยศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดโลก”
นางสาวรติพรมีประสบการณ์การดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินในองค์กรชั้นนำ ทั้งบริษัทโอสถสภา, East-West Seed, Diageo, PepsiCo และ Minor International รวมทั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่ม และการขับเคลื่อนงานด้านกลยุทธ์ทางการเงิน การจัดสรรเงินทุน การกำกับดูแลกิจการ และการทรานส์ฟอร์มองค์กร นอกจากนี้ นางสาวรติพรยังมีประสบการณ์ในฐานะผู้นำโครงการด้านศูนย์บริการร่วม (Shared Services) และการยกระดับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
นางสาวรติพรจะเข้ารับตำแหน่งต่อจาก นายลูโดวิค การ์นิเยร์ ซึ่งจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน กลุ่มธุรกิจแบรนด์อาหารทะเลแปรรูปในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์เมชัน นายสุมิต นารัง จะทำงานใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้นำของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อผลักดันกลยุทธ์ Strategy 2030 ไปสู่การปฏิบัติจริงทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการเติบโตใหม่ๆ และขับเคลื่อนการทรานส์ฟอร์มองค์กรในทุกมิติ
ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายดิจิทัล นายแดเนียล ลาเวอริก จะเป็นผู้นำการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อเร่งการทรานส์ฟอร์มไทยยูเนี่ยนสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยนายแดเนียลจะมุ่งยกระดับแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ส่งเสริมการนำระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงมาใช้ทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน และส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าทั่วโลก
นายแดเนียลมีประสบการณ์กว่า 25 ปีในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ Etihad Airport Services, Zuellig Pharma และ Albatha Group ตลอดเส้นทางการทำงาน เขามีบทบาทสำคัญในการวางระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการแยกธุรกิจ Etihad Airport Services (ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้ชื่อ Velora) ออกจากธุรกิจสายการบิน รวมทั้งการกำกับดูแลโครงการสำคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านระบบบริหารจัดการองค์กรด้วย SAP S/4HANA และการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลและข้อมูล เพื่อช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินงานซับซ้อนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับการใช้เทคโนโลยีออโตเมชัน และขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูล
นายสุมิตสั่งสมประสบการณ์การทำงานจากองค์กรชั้นนำระดับโลก รวมทั้ง Walmart, McKinsey & Company และ C.K. Birla Group โดยในช่วงที่ร่วมงานกับ Walmart เขาเป็นผู้นำในการกำหนดและขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าทั่วไปครอบคลุมกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน และการสอบทานธุรกิจ ครอบคลุมตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
นายสุมิต นารัง และนายแดเนียล ลาเวอริก จะเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 และนางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ จะเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2569
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้สนับสนุนเป้าหมายของไทยยูเนี่ยนในการก้าวสู่การเป็นผู้นำโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพจากท้องทะเล โดยบริษัทยังคงยึดมั่นในพันธกิจ “Healthy Living, Healthy Oceans” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ขององค์กร พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านผู้นำและขีดความสามารถที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรม การทรานส์ฟอร์มองค์กร และการเติบโตในระยะยาว