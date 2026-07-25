กยศ.ประกาศแต่งตั้ง'พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี'นั่งผู้จัดการกองทุนฯ คนใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า จากการที่กองทุนฯ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคนใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีมติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคนใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2569
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุนกระทรวงการคลัง) สาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Southampton สหราชอาณาจักร ระดับปริญญาโท (ทุนกระทรวงการคลัง) สาขาบริหารธุรกิจ จาก University of Exeter สหราชอาณาจักร และระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก California State University, Northridge สหรัฐอเมริกา สำหรับประวัติการทำงานที่ผ่านมา นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ได้รับราชการในตำแหน่งสำคัญของกระทรวงการคลังหลายตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานชั้นนำ ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ