ธอส. และสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนาม MOU การรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้รับเกียรติจากนายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ในการบังคับตามมาตรการบังคับทางปกครอง การบังคับโทษปรับในคดีอาญา และการบังคับค่าปรับเป็นพินัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้อง และความปลอดภัยในการประสานงานระหว่างหน่วยงานอันเป็นการสนับสนุนกระบวนการบังคับคดีและการอำนวยความยุติธรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง รองกรรมการผู้จัดการ ธอส. เป็นผู้แทนธนาคารเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวณ สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร