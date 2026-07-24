ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.68-รับแรงขายเงินดอลลาร์ฯปรับโพสิชันก่อนประชุมเฟด

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(24ก.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 33.68 บาทต่อดอลลาร์ฯ พลิกแข็งค่าเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.81 บาทต่อดอลลาร์ฯโดยเงินบาททำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 15 เดือนที่ 33.868 ในช่วงเช้า ก่อนจะพลิกกลับมาแข็งค่าในช่วงบ่ายตามแรงขายเงินดอลลาร์ฯ เพื่อปรับโพสิชันก่อนการประชุมเฟด ประกอบกับมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก (สวนทางราคาน้ำมันที่ย่อตัวกลับมา) สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 3,337 ล้านบาท แต่ยังคงอยู่ในฝั่งขายสุทธิพันธบัตรไทย 3,659 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ระดับ 33.50-34.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมเฟด (28-29 ก.ค.) ผลการประชุม BOE (30 ก.ค.) BOJ (31 ก.ค.) สถานการณ์ในตะวันออกกลาง รวมถึงทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัด และรายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิ.ย. ของไทย ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนมิ.ย. ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2569 (Advance Est.) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตาม PMI เดือนก.ค. ของจีน ตลอดจนตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2569 และเงินเฟ้อเดือนก.ค. ของยูโรโซนด้วยเช่นกัน