หุ้นปิดบวก 3.36 จุด พลิกฟื้นช่วงบ่ายรับแรงซื้อแบงก์ขานรับเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้น-หุ้นใหญ่หนุน

SET ปิดที่ 1,644.39 จุด เพิ่มขึ้น 3.36 จุด (+0.20%) มูลค่าซื้อขาย 89,284.96 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงแรกปรับลงตามตลาดต่างประเทศจากความกังวลความตึงเครียดในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ช่วงบ่ายตลาดเริ่มฟื้นขึ้นมาแกว่งแดนบวกได้จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์ขานรับแนวโน้มดอกเบี้ยอาจต้องปรับขึ้นเร็วหากสงครามยังยืดเยื้อกดดันเงินเฟ้อพุ่ง และแรงซื้อกลับหุ้นใหญ่อื่นๆ โดยเฉพาะ AOT แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดตลาดยังผันผวน พร้อมให้แนวต้าน 1,650-1,660 จุด แนวรับ 1,620-1,630 จุด
การซื้อขายวันนี้ ช่วงแรกดัชนีร่วงแรงก่อนฟื้นตัวมาปิดในแดนบวก โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,645.74 และทำจุดต่ำสุดที่ 1,622.59 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 191 หลักทรัพย์ ลดลง 237 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 217 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวผันผวน หลังจากช่วงเช้าปรับลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศตอบรับความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงและราคาน้ำมันดีดขึ้นมาทะลุ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล แต่ช่วงบ่ายดัชนีพลิกกลับขึ้นมาแกว่งในแดนบวกได้เล็กน้อย
โดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มแบงก์ต่อจากเมื่อวานนี้หลังผ่านช่วงรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/69 ไปแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากทิศทางดอกเบี้ยมีโอกาสกลับมาเป็นขาขึ้นเร็ว หากสงครามในตะวันออกลางยังคงยืดเยื้อ และราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องกดดันเงินเฟ้อ ประกอบกับแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่อื่นๆ โดยเฉพาะ AOT ที่ช่วงบ่ายราคาฟื้นตัวกลับมาช่วยหนุนดัชนีได้เช่นกัน
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่ายังคงมีความผันผวน ต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางต่อเนื่อง และกลางสัปดาห์หน้าติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยให้แนวต้าน 1,650-1,660 จุด แนวรับ 1,620-1,630 จุด