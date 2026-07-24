ลาว-ฮ่องกง จับมือเชื่อมโยง รัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนการเติบโตระดับนานาชาติ

กระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Ministry of Finance of the Lao People's Democratic Republic) และ สำนักบริการการเงินและการคลัง (Financial Services and the Treasury Bureau) แห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการส่งเสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินระดับทวิภาคี และสนับสนุนการพัฒนาระยะยาวของภาคอุตสาหกรรมโลหะมีค่าระหว่าง สปป. ลาว และฮ่องกง
โดยลงนามในนามของกระทรวงการเงินโดยท่าน สันติภาพ พมวิหาร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน แห่ง สปป. ลาว และในนามของสำนักบริการการเงินและการคลัง โดยท่าน คริสโตเฟอร์ ฮุย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบริการการเงินและการคลัง แห่งรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยบันทึกความเข้าใจระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) ฉบับนี้ ได้จัดวางกรอบความร่วมมือด้านบริการทางการเงินและการพัฒนาตลาดโลหะมีค่า ที่รวมถึงการเสริมสร้างการเชื่อมโยงของตลาด การอำนวยความสะดวกในกิจกรรมตลาดทองคำข้ามแดน การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพและนวัตกรรม การยกระดับความร่วมมือด้านการกำกับดูแล ตลอดจนการสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยมุ่งหวังส่งเสริมระบบนิเวศโลหะมีค่าอย่างทันสมัย โปร่งใส และเชื่อมโยงกับนานาชาติ
เพื่อความสอดคล้องกับนโยบายความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ได้มีการลงนาม MOU ระหว่างธนาคารทองคำลาว (Lao Bullion Bank: LBB) และ บริษัท MKS PAMP (ฮ่องกง) อีกด้วย เพื่อเป็นการเริ่มต้นนำวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไปปฏิบัติจริงผ่านความร่วมมือเชิงพาณิชย์ระดับฮ่องกงและนานาชาติ โดย ดร. จันทมอน สิทธิไซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทองคำลาว และประธานและผู้ก่อตั้ง PTL Holding และนายเดเมียน ฮัน (Mr. Damien Han) หัวหน้าฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ MKS PAMP (ฮ่องกง) เป็นผู้ลงนาม โดยมี ท่าน สันติภาพ พมวิหาร และ ท่าน คริสโตเฟอร์ ฮุย ร่วมเป็นสักขีพยาน
หุ้นส่วนความร่วมมือนี้ได้จัดตั้งกรอบการทำงานเพื่อสำรวจความร่วมมือด้านการซื้อขายโลหะมีค่า การกลั่นบริสุทธิ์ การกระจายสินค้า รวมถึงความร่วมมือทางเทคนิคและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนโอกาสความร่วมมือกับโรงกลั่นโลหะมีค่าระหว่างประเทศลาว (Laos-International Precious Metals Refinery: LIPMER) โดยความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงของลาวเข้ากับตลาดโลหะมีค่าระดับสากล และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำของประเทศตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ