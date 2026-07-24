NOBLE เปิดขายหุ้นกู้ใหม่อายุ 2 ปี 11 เดือน

“โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ” เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่2/2569 อายุ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.15% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “คงที่” จาก“ ทริสเรทติ้ง และจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2569 แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด
นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนอย่างรอบคอบ ภายใต้สภาวะตลาดที่มีความท้าทาย โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงิน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างเงินทุน เพิ่มสภาพคล่อง และรองรับแผนการเติบโตในระยะยาว
ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีปัจจัยสนับสนุนด้านกระแสเงินสดที่ชัดเจน จากทั้งยอดขายที่เติบโตต่อเนื่อง และการทยอยโอนโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารภาระหนี้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง”
ล่าสุด บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากแคมเปญ “One Price One Month” ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยสามารถสร้างยอดขายจากโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้กว่า 2,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารพอร์ตโครงการและความแข็งแกร่งของดีมานด์ที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะโครงการพร้อมอยู่ในทำเลศักยภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเร่งการตัดสินใจซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ยอดขายดังกล่าวมีศักยภาพในการทยอยโอนกรรมสิทธิ์ รับรู้รายได้และเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดได้ทันทีภายในไตรมาส 3 ปี 2569 ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมสนับสนุนการบริหารภาระทางการเงินและการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกันยายน 2569 ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับปี 2569 นับเป็นปีแห่งการทำการตลาดของบริษัท โดยมุ่งเน้นการผลักดันยอดขายและการโอนกรรมสิทธิ์ จากการที่มีโครงการขนาดใหญ่จำนวน 4 โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้และสร้างกระแสเงินสดเข้าสู่บริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งทำเล Prime ใจกลางเมือง และทำเลศักยภาพที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ นิว อีโว อารีย์ (Nue Evo Ari), โนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ (Noble Form Thonglor), โนเบิล ครีเอท (Noble Create) และ นิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ (Nue Riverest Ratburana) การที่โครงการทั้ง 4 แห่งพร้อมโอนในช่วงเวลาเดียวกัน ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการเติบโตของรายได้และกระแสเงินสด พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่อง รองรับภาระทางการเงิน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัทในภาพรวม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี Backlog ในมือกว่า 22,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในช่วง 4 ปีข้างหน้า สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ประกอบกับพอร์ตโครงการคุณภาพในทำเลศักยภาพ และฐานลูกค้าต่างชาติที่ยังคงมีสัดส่วนในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของยอดขายและกระแสเงินสด โดยปัจจัยดังกล่าวช่วยเสริมความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางธุรกิจ และความสามารถในการบริหารภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทในระยะยาว
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นกู้ NOBLE ด้วยวงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.sec.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 8 ราย ดังนี้
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59
• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1
• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-612-7164
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500