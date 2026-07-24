"ต้น สกลกรย์" เปิดใจไขก็อกพ้นเก้าอี้บิทคับ เหตุแฮ็กปี 64 หวังตัดตอน "แบงก์รัน" อ้างป้องตลาดเงิน

การลาออกของ "ต้น สกลกรย์ สระกวี" ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวกรรมการบริษัท หากเป็นการปิดบัญชีปมค้างคาในคดีแฮ็กบิทคับเมื่อปี 2564 ที่ย้อนกลับมาสั่นสะเทือนธรรมาภิบาลของผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของประเทศ เจ้าตัวเปิดใจผ่านโซเชียลยอมรับตัดสินใจแก้ไขรายงานส่งสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกในตลาด แม้ลูกค้าจะได้รับการชดเชยครบถ้วนตั้งแต่วันเกิดเหตุก็ตาม คำถามสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ "เงินหายหรือไม่" แต่คือ "การปกปิดข้อมูล" เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด สามารถอธิบายได้มากน้อยเพียงใดภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ตลาดทุนยึดถือ
การประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ "ต้น สกลกรย์ สักกวี" ในบริษัท บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด และบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือเป็นจุดสิ้นสุดของหนึ่งในประเด็นอื้อฉาวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย นั่นคือกรณีการปกปิดข้อมูลเหตุการณ์โจรกรรมทางไซเบอร์เมื่อปี พ.ศ. 2564 ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวเลือกแสดงความรับผิดชอบด้วยการก้าวลงจากตำแหน่ง เพื่อไม่ให้ประเด็นดังกล่าวกระทบต่อองค์กรและความเชื่อมั่นของตลาดมากไปกว่านี้
แม้การโจมตีทางไซเบอร์จะเกิดขึ้นเมื่อกว่า 4 ปีก่อน แต่ผลสะเทือนของการตัดสินใจในวันนั้นยังทอดเงามาถึงปัจจุบัน เพราะสิ่งที่ถูกตั้งคำถามไม่ใช่ประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยเพียงอย่างเดียว หากเป็นการตัดสินใจแก้ไขรายงานที่ต้องส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งกลายเป็นประเด็นด้านธรรมาภิบาลที่มีนัยสำคัญกว่าความเสียหายทางเทคนิคเสียอีก
ย้อนรอยเหตุแฮ็กปี 2564 จุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ถูกโจรไซเบอร์เจาะระบบและลักลอบโอนสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากแพลตฟอร์ม ในช่วงเวลานั้นตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะร้อนแรง นักลงทุนรายใหม่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ความเชื่อมั่นจึงเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ
ข้อมูลที่บริษัทชี้แจงระบุว่า ระบบรักษาความปลอดภัยในขณะเกิดเหตุยังดำเนินการตามมาตรฐานที่แจ้งไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ความเสียหายเกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ มิใช่ความบกพร่องของระบบที่ละเลยมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ทันทีหลังเกิดเหตุ กลุ่มผู้ก่อตั้ง "บิทคับ" ตัดสินใจใช้เงินส่วนตัวเข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลคืนให้ลูกค้าทั้งหมด จนสามารถชดเชยความเสียหายได้ครบถ้วนภายในปีเดียวกัน ไม่มีลูกค้ารายใดสูญเสียทรัพย์สินจากเหตุการณ์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กลายเป็นปัญหาในเวลาต่อมา คือการที่ "ต้น สกลกรย์" ยอมรับว่าเป็นผู้ตัดสินใจแก้ไขรายงาน NCR หรือ ดจ.1 ที่ต้องส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อไม่ให้ข้อมูลการถูกแฮ็กถูกเปิดเผยในช่วงเวลานั้น โดยระบุว่าเป็นการตัดสินใจเพียงผู้เดียว เพื่อประคองสถานการณ์และลดความเสี่ยงที่ตลาดจะเข้าสู่ภาวะตื่นตระหนก
จากมุมของผู้บริหาร การตัดสินใจครั้งนั้นอาจถูกมองว่าเป็นความพยายามรักษาเสถียรภาพของตลาด แต่จากมุมของหน่วยงานกำกับดูแล การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนถือเป็นหลักการพื้นฐานที่ต้องเที่ยงตรง และไม่อาจเพิกเฉยได้ นี่จึงเป็นจุดตัดระหว่าง "การบริหารวิกฤต" กับ "หลักธรรมาภิบาล" ที่ยังคงเป็นบทเรียนสำคัญของอุตสาหกรรมจนถึงทุกวันนี้
เดิมพันระหว่างความโปร่งใสกับการป้องกันวิกฤต "แบงก์รัน"
หากย้อนกลับไปในบรรยากาศของตลาดเมื่อปี พ.ศ. 2564 จะพบว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความอ่อนไหวต่อข่าวร้ายอย่างยิ่ง นักลงทุนจำนวนมากยังเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ ขณะที่ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลยังมีจำกัด
ในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ข่าวการถูกแฮ็กของผู้ให้บริการซื้อขายรายใหญ่ที่สุดของประเทศอาจกลายเป็นชนวนให้เกิดภาวะแห่ถอนสินทรัพย์ หรือ "แบงก์รัน" ได้ทันที แม้แพลตฟอร์มจะยังมีสภาพคล่องและสามารถชดเชยลูกค้าได้ทั้งหมดก็ตาม
สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงการถอนสินทรัพย์ของลูกค้าบิทคับ แต่คือผลกระทบแบบลูกโซ่ที่อาจลุกลามไปยังผู้ประกอบการรายอื่น ความเชื่อมั่นที่หายไปอาจทำให้เกิดแรงขายในตลาดอย่างรุนแรง ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจร่วงลงในเวลาอันสั้น และท้ายที่สุดอาจกลายเป็นวิกฤตเชิงระบบของอุตสาหกรรมทั้งหมด
นอกจากนี้หากสถานการณ์บานปลาย "บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์" ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้เล่นหลักของตลาดไทย อาจต้องเผชิญแรงกดดันด้านสภาพคล่องอย่างหนัก พนักงานหลายร้อยชีวิตอาจได้รับผลกระทบ และอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยที่กำลังเริ่มต้นอาจต้องถอยหลังไปอีกหลายปี
นี่คือเหตุผลที่ "ต้น สกลกรย์" อธิบายว่า การตัดสินใจของตนในวันนั้น มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดมากกว่าปกป้องตัวเอง แม้ท้ายที่สุดจะต้องยอมรับว่าการเลือกเส้นทางดังกล่าวเป็นความผิดพลาดในมิติของการกำกับดูแลกิจการก็ตาม
บทเรียนราคาแพงที่ผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยครั้งใหญ่
เหตุการณ์เมื่อปี พ.ศ. 2564 ไม่ได้จบลงเพียงการชดเชยลูกค้า แต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของบิทคับครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท
บริษัทยังทุ่มงบลงทุนด้านระบบรักษาความปลอดภัยมูลค่าหลายร้อยล้านบาท ปรับโครงสร้างการดูแลสินทรัพย์ของลูกค้า และนำผู้รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกอย่าง คอยน์เบส เข้ามารับหน้าที่ดูแลสินทรัพย์บางส่วน เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของผู้ประกอบการระดับสากล
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบระบบและสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท พร้อมยืนยันความครบถ้วนของสินทรัพย์ทั้งหมด สะท้อนว่าระบบควบคุมภายในได้รับการยกระดับอย่างมีนัยสำคัญหลังเหตุการณ์ดังกล่าว
แม้การลงทุนด้านเทคโนโลยีจะช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีในอนาคต แต่กรณีนี้ก็ชี้ให้เห็นว่า ความแข็งแกร่งของระบบรักษาความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ หากระบบธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้กำกับดูแลและนักลงทุนได้
การลาออกที่มากกว่าการรับผิดชอบส่วนบุคคล
การก้าวลงจากตำแหน่งของ "ต้น สกลกรย์" จึงมีนัยมากกว่าการแสดงสปิริตส่วนบุคคล แต่เป็นการส่งสัญญาณว่า ผู้บริหารระดับสูงต้องพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่ส่งผลต่อองค์กร แม้การตัดสินใจนั้นจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์วิกฤตและมีเจตนาปกป้องลูกค้าก็ตาม
เจ้าตัวยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ รวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้ก่อเหตุโจรกรรมทางไซเบอร์มาดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ขณะเดียวกัน บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ยืนยันว่าจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการเปิดเผยข้อมูลให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยในระยะยาว
ท้ายที่สุด คดีนี้สะท้อนบทเรียนสำคัญของตลาดทุนยุคดิจิทัลว่า การบริหารวิกฤตอาจช่วยรักษาองค์กรไว้ได้ในระยะสั้น แต่ความยั่งยืนของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลถูกวางไว้เหนือการตัดสินใจทุกครั้ง เพราะในโลกการเงิน ความเชื่อมั่นคือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุด และเมื่อสูญเสียไปแล้ว ย่อมใช้เวลานานกว่าจะสร้างกลับคืนมาได้.