BIZ เปิดตัว BIZGENES สู่ Precision Health & Longevity Solutions ในไทย

“บิสซิเนสอะไลเม้นท์ ” เปิดตัว BIZGENES แบรนด์ด้าน Precision Health & Longevity Solutions ของไทย ในงาน BIZGENES Brand Launch & Medical Symposium 2026 พร้อมชวนคนไทย "เริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเอง" ฟากซีอีโอ “ระบุ ต่อยอดความเชี่ยวชาญกว่า 26 ปี พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ The Vitality Collection ภายใต้แนวคิด Science-Based Nutrition เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล
นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดงาน BIZGENES Brand Launch & Medical Symposium 2026 พร้อมกับเปิดตัว BIZGENES แบรนด์ด้าน Precision Health & Longevity Solutions ของไทย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Precision Health ระหว่างแพทย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเปิดตัว The Vitality Collection ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากแนวคิด DNA Insight และพัฒนาภายใต้หลัก Science-Based Nutrition ซึ่งได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านโภชนาการ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสมัยใหม่
BIZGENES ถือกำเนิดขึ้นในฐานะแบรนด์ด้าน Precision Health & Longevity Solutions ที่มุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี และข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคล เพื่อสนับสนุนให้การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันมีพื้นฐานจากข้อมูลและองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของการต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้าน Medical Technology ของบริษัทฯ สู่การเป็นผู้ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและสุขภาพเฉพาะบุคคล ซึ่งเราเชื่อว่าความรู้และเทคโนโลยีจะช่วยยกระดับการรักษา และสามารถต่อยอดการดูแลสุขภาพของผู้คนได้เช่นเดียวกัน
สำหรับผลิตภัณฑ์ The Vitality Collection ภายใต้แบรนด์ BIZGENES ได้รับการต่อยอดจากแนวคิด DNA Insight และได้รับการพัฒนาภายใต้หลัก Science-Based Nutrition โดยผสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และแนวคิด Chrono-Nutrition ที่คำนึงถึงจังหวะการทำงานของร่างกายในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ควบคู่กับการรับประทานอาหารที่หลากหลายและสมดุล การออกกำลังกาย การพักผ่อนที่เพียงพอ และการมีวิถีชีวิตที่เหมาะสม
ทั้งนี้ BIZGENES จะดำเนินงานทั้งในรูปแบบ Business-to-Business (B2B)และ Business-to-Consumer (B2C) โดยในส่วนของ B2B บริษัทจะทำงานร่วมกับโรงพยาบาล คลินิก และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และบริการที่เกี่ยวข้องกับ Precision Health ขณะที่ในส่วนของ B2C บริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลได้สะดวกยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
"ตลอด 26 ปีที่ผ่านมา พันธกิจของ BIZ คือการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาสนับสนุนการยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศไทย วันนี้เรายังคงเดินหน้าบนความตั้งใจเดิม เพียงแต่ต่อยอดองค์ความรู้นั้นจากการรักษาโรค สู่การส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เราไม่ได้คาดหวังเพียงการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ แต่หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบทสนทนาใหม่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ที่เริ่มต้นจากการเข้าใจร่างกายของตนเอง และช่วยให้คนไทยสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมในทุกช่วงของชีวิต" นายสมพงษ์ กล่าวในที่สุด