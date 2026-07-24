พัหุ้นพักตัวตามต่างประเทศ กังวลสงคราม ตอ.กลางรุนแรงขึ้น หวั่นเงินเฟ้อพุ่ง จับตาส่งออกไทย-งบ DELTA

นักวิเคราะห์คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้พักฐานตามตลาดหุ้นต่างประเทศ ที่กลับมากังวลสงครามตะวันออกกลางรุนแรงขึ้น ส่งให้ราคาน้ำมันดิบทะลุ 100 เหรียญ/บาร์เรล กดดันให้เงินเฟ้อพุ่งและนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นไทยมีหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมีสูงช่วยประคองตลาดไว้ไม่ให้ดัชนีปรับลงแรง ปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้คือการเปิดเผยตัวเลขส่งออกไทย และงบ DELTA ให้แนวรับ 1,630 จุด แนวต้าน 1,650 จุด
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) คาดว่า ตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้พักฐานตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความตึงเครียดมากขึ้น กดดันราคาน้ำมันดิบ Brent ทะลุ100 เหรียญ/บาร์เรล ทำให้ตลาดกลับมากังวลอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น และนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลง
ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดน่าจะปรับตัวลงมา แต่คาดว่าจะไม่ปรับลงแรง เพราะโครงสร้างตลาดหุ้นไทยมีกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับขึ้นช่วยประคองตลาด
ประเด็นที่ต้องติดตาม วันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขส่งออกไทยในเดือนมิ.ย. ซึ่งตลาดคาดขยายตัว 15.2%YoY และนำเข้าโต 35.8%YoY ทำให้ไทยยังขาดดุล 4 หมื่นล้านเหรียญ และจับตางบไตรมาส 2/69 ของ DELTA หากออกมาดีก็อาจหนุน Sentiment ตลาดได้ แต่หากออกมาแย่กว่าคาดก็กดดันตลาดด้วย
พร้อมให้แนวรับ 1,630 จุด แนวต้าน 1,650 จุด