ผ่าคำชี้แจง บิทคับ โต้ ก.ล.ต. ปมซุกพอร์ตถูกแฮ็ก ยอมปิดข่าวสกัด "แบงก์รัน" พังวงการคริปโตไทย

กระดานเทรดเบอร์หนึ่งของไทย บิทคับ ออกโรงชี้แจงด่วนหลังถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษปมรายงานข้อมูลเท็จปกปิดเหตุการณ์กระเป๋าเงินถูกแฮกเมื่อปี 2564 ผู้บริหารงัดเหตุผลสุดระทึก ชี้การตัดสินใจปิดข่าวในวันนั้นไม่ใช่การทุจริต แต่เพื่อสกัดกั้นวิกฤตแบงก์รันที่อาจลุกลามพังทลายอุตสาหกรรมคริปโตทั้งประเทศ พร้อมเปิดเบื้องหลังผู้ร่วมก่อตั้งควักกระเป๋าจ่ายชดเชยความเสียหายเองทั้งหมดจนลูกค้าไม่เสียเงินแม้แต่แดงเดียว ย้ำปัจจุบันระบบแกร่งระดับสากล ทรัพย์สินปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมขู่ฟันกฎหมายผู้ที่ปล่อยเฟกนิวส์ทำลายความเชื่อมั่น
เขย่าวงการสินทรัพย์ดิจิทัลไทยอีกระลอก เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. สั่งเช็คบิลกล่าวโทษ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และอดีตผู้บริหาร ฐานรายงานข้อมูลเท็จในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ปีพุทธศักราช 2564 ล่าสุดในวันที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569 บิทคับออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อกล่าวหา พร้อมเปิดเผยเบื้องหลังการตัดสินใจที่ปกปิดข้อมูล อ้างความอยู่รอดของอุตสาหกรรมคริปโต ไทย
ประเด็นแรกที่ บิทคับ เน้นย้ำคือสถานะทรัพย์สินของลูกค้าในปัจจุบัน ทางบริษัทออกโรงการันตีว่าสินทรัพย์ดิจิทัลทุกเหรียญที่อยู่ภายใต้การดูแลนั้นมีความปลอดภัยและอยู่ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ การบริหารจัดการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายอย่างรัดกุม
ขณะที่ต้นตอของข้อกล่าวหา บิทคับ ระบุในประกาศชี้แจงว่า เหตุการณ์นี้คือวิกฤตเมื่อ 5 ปีก่อนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2564 ต้นเหตุไม่ได้มาจากความทุจริตของผู้บริหาร แต่เกิดจากกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทจำนวนหนึ่งใบถูกอาชญากรไซเบอร์เจาะระบบเข้ามาโจรกรรม แม้ในขณะนั้นระบบความปลอดภัยจะผ่านมาตรฐานและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม
คำถามที่สังคมสงสัยคือ ทำไมจึงต้องระงับการแจ้งข้อมูล บิทคับ ให้เหตุผลเชิงกลยุทธ์ว่า การตัดสินใจระงับการเปิดเผยข้อมูลในเวลานั้น เป็นไปเพื่อสกัดกั้นปรากฏการณ์ แบงก์รัน (Bank Run) หรือภาวะที่นักลงทุนแห่ถอนสินทรัพย์พร้อมกันอย่างตื่นตระหนก หากปล่อยให้ข่าวหลุดออกไปในช่วงที่กำลังแก้ปัญหา บริษัทจะไม่สามารถหาสินทรัพย์มาหมุนเวียนทดแทนได้ทันท่วงที ซึ่งวิกฤตนี้จะไม่จบแค่ที่ บิทคับ แต่อาจลุกลามสร้างความพังทลายให้กับอุตสาหกรรม คริปโตทั้งระบบในประเทศไทย
ผลลัพธ์จากการสกัด แบงก์รัน ในวันนั้น ทำให้บริษัทสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แม้จะยังตามล่าสินทรัพย์ที่ถูกขโมยกลับคืนมาไม่ได้ แต่กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง บิทคับ ได้แสดงความรับผิดชอบขั้นสูงสุดด้วยการควักกระเป๋าเงินส่วนตัว ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาอุดรอยรั่วตามจำนวนและสกุลเงินที่สูญหายไปทั้งหมด การกระทำนี้ช่วยคุ้มครองลูกค้าไม่ให้ต้องรับเคราะห์จากเหตุโจรกรรมแม้แต่รายเดียว สอดคล้องกับผลการตรวจสอบของ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2568 ที่ยืนยันชัดเจนว่า ทรัพย์สินของลูกค้า บิทคับ ปลอดภัยและอยู่ครบถ้วน
บิทคับ ย้ำว่าวิกฤตครั้งนั้นคือบทเรียนที่สะท้อนความมุ่งมั่นของบุคลากรที่ยอมเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า มากกว่าจะห่วงผลประโยชน์ส่วนตน ภัยคุกคามทางไซเบอร์คือสิ่งที่กระดานเทรดคริปโตทั่วโลกต้องเผชิญ บิทคับ จึงใช้เหตุการณ์นี้เป็นแรงผลักดันในการยกระดับโครงสร้างความปลอดภัยให้เทียบชั้นมาตรฐานสากล
ปัจจุบัน แพลตฟอร์มของ บิทคับ ผงาดติดทำเนียบ 20 อันดับแรกของโลกด้านกระดานเทรด คริปโต ที่มีความปลอดภัยสูงสุด จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ เซอร์ไลฟ์ พร้อมกวาดใบรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย ทั้ง ไอเอสโอ 27001 ไอเอสโอ 27701 และ เอสโอซี ทู ไทป์ วัน รวมถึงการนำกรอบความปลอดภัย นิสต์ ไซเบอร์ซีเคียวริตี เฟรมเวิร์ก มาปรับใช้
นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำร่องนำเทคโนโลยี พาสคีย์ และฟีเจอร์ เซลฟ์ฟรีซ มาให้ลูกค้าใช้งานจริง ซึ่งระบบทั้งหมดนี้ผ่านการตรวจสอบจาก ก.ล.ต. เป็นประจำทุกปี โดยความรัดกุมยังครอบคลุมไปถึงการจับมือกับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ระดับสูงอย่าง บิตโก ทรัสต์ คอมพานี และ คอยน์เบส คัสโตดี ทรัสต์ คอมพานี เพื่อเก็บรักษาขุมทรัพย์ของลูกค้า นักลงทุนยังสามารถตรวจสอบความโปร่งใสของสินทรัพย์ผ่านงบการเงินที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะได้ตลอดเวลา
ในมิติของการกำกับดูแลกิจการ ปัจจุบัน บิทคับ ได้ดึงตัวบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามานั่งแท่นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงาน วางระบบกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในอย่างเข้มงวด เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรที่โปร่งใสและเคารพกฎหมาย
สำหรับความคืบหน้าด้านคดีความ บิทคับ ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับแฮกเกอร์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 และพร้อมดำเนินการผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ท้ายที่สุด บิทคับ ได้ขอความร่วมมือสังคมงดเว้นการส่งต่อข่าวลือหรือข้อมูลบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับฐานะการเงิน หรือการดูแลทรัพย์สินของบริษัท หากพบผู้ใดฝ่าฝืนสร้างความเสียหายหรือปล่อยข่าวลวงทำลายความเชื่อมั่น บริษัทพร้อมดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด