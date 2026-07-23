ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.80-อ่อนค่าสอดคล้องทิศทางสกุลเงินเอเชีย-เงินเยน-กังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(23ก.ค.69)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 15 เดือนครั้งใหม่ที่ 33.848 ก่อนจะกลับมาปิดตลาดในประเทศที่ระดับประมาณ 33.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.81 บาทต่อดอลลาร์ฯ... โดยเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลง (หลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นช่วงสั้น ๆ เมื่อเช้านี้) สอดคล้องกับการอ่อนค่าของเงินเยนและสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ กลับมาแข็งค่าขึ้น เนื่องจากตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะบริเวณทะเลแดงและช่องแคบฮอร์มุซ
สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ แม้นักลงทุนต่างชาติจะซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,891 ล้านบาท แต่ก็มีสถานะอยู่ในฝั่งขายสุทธิพันธบัตรไทย 5,715 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.75-33.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามจะอยู่ที่ตัวเลขการส่งออกเดือนมิ.ย. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางฟันด์โฟลว์ต่างชาติ และสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาค