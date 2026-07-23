หุ้นปิดบวก 1.69 จุด แบงก์-พลังงานต้นน้ำหนุน สลับแรงขายหุ้นท่องเที่ยวรับแรงกดดันตะวันออกกลาง

SET ปิดที่ 1,641.03 จุด เพิ่มขึ้น 1.69 จุด (+0.10%) มูลค่าซื้อขาย 86,809.37 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ รับแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มแบงก์หลังเมื่อวานถูกเทขายหนัก และแรงซื้อต่อเนื่องในกลุ่มหุ้นพลังงานต้นน้ำอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบดีดขึ้นต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นแรงกดดันหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวอีกครั้ง แนวโน้มพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ แต่ระวังความผันผวนจากแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาว พร้อมให้แนวต้าน 1,650 จุด แนวรับ 1,635 จุด
การซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งตัวทั้งแดนบวกและแดนลบ โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,648.63 และทำจุดต่ำสุดที่ 1,634.71 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 187 หลักทรัพย์ ลดลง 262 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 209 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง ตลาดหุ้นไทยแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ โดยมีแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มแบงก์หลังจากถูกเทขายหนักเมื่อวานนี้ แต่ยังมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำ โดยเฉพาะ PTTEP ที่ได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดีดขึ้นอีก โดยที่ราคาน้ำมันดิบ BRENT กลับขึ้นไปใกล้ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลอีกครั้ง หลังจากที่ช่วงบ่ายมีข่าวรายงานการโจมตีฐานทัพของสหรัฐบริเวณอ่าวเปอร์เซีย
อย่างไรก็ตาม จากความตึงเครียดในตะวันออกลางและราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นปัจจัยที่กลับมากดดันต่อหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะเห็นว่าราคาหุ้นวันนี้รปรับลงมาแรง กดดันต่อภาพรวมตลาดหุ้นไทยในระดับหนึ่ง
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ แต่ก็อาจมีความผันผวน เพราะจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวของไทย จึงอาจมีแรงขายลดความเสี่ยงออกมากดดันได้บ้าง โดยให้แนวต้าน 1,650 จุด แนวรับ 1,635 จุด