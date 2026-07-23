เทสล่ากัดฟันถือบิทคอยน์ 11,509 เหรียญ ท่ามกลางมรสุมราคา ฉุดทุนบัญชีดิ่ง 112 ล้านดอลลาร์

บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง Tesla ยังคงรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลในครอบครองจำนวน 11,509 บิทคอยน์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นตลอดช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2569 แม้ต้องเผชิญกับสภาวะราคาคริปโทเคอร์เรนซีที่ปรับตัวลดลงกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้บริษัทต้องบันทึกตัวเลขขาดทุนจากการด้อยค่าทางบัญชีสูงถึง 112 ล้านดอลลาร์ สั่นคลอนความเชื่อมั่นรายงานผลประกอบการ ทั้งรายได้ที่ทะลุเป้าหมาย ทว่ากลับพลาดเป้าในแง่ของผลกำไร ท่าทีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การถือครองสินทรัพย์ระยะยาวของเม็ดเงินสถาบัน ที่ไม่หวั่นไหวต่อความผันผวนของตลาดในระยะสั้น และยืนยันสถานะของบิทคอยน์ในฐานะสินทรัพย์สำรองระดับองค์กร
บริษัทเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระดับโลกภายใต้การนำของ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) อย่าง Tesla (TSLA) ยังคงรักษาสถานะบัญชีรายชื่อผู้ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่สำคัญแห่งยุค โดยรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2569 ระบุอย่างชัดเจนว่าบริษัทไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ในพอร์ตการลงทุนบิทคอยน์ ซึ่งยังคงรักษาระดับคงที่ไว้ที่ 11,509 บิทคอยน์ นับเป็นการรักษาสถิติการถือครองโดยไม่มีการเข้าซื้อเพิ่มหรือเทขายทิ้งต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี
อย่างไรก็ดี จากความผันผวนของตลาดสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้ราคาบิทคอยน์ปรับตัวลดลง 14 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสามเดือนดังกล่าว เป็นเหตุให้ Tesla ต้องรายงานผลขาดทุนจากการด้อยค่าหลังหักภาษี (After-tax impairment loss) เป็นมูลค่า 112 ล้านดอลลาร์ บนงบดุลของบริษัท
ขณะที่ตลอดช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา โครงสร้างราคาของบิทคอยน์เผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก โดยปรับตัวลดลงจากระดับประมาณ 83,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นไตรมาส ร่วงลงมาแตะกรอบ 58,000 ดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน อันเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจมหภาค และแรงเทขายที่เกิดขึ้นในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยง (Risk assets) ทั่วโลก แม้กระนั้นล่าสุดราคาได้ฟื้นตัวกลับมาซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ 65,840 ดอลลาร์ ทว่าตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน บริษัทมหาชนที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลจำเป็นต้องรับรู้มูลค่าที่ลดลงผ่านงบกำไรขาดทุน ซึ่งตัวเลขการด้อยค่า 112 ล้านดอลลาร์นั้น สะท้อนให้เห็นถึงจุดต่ำสุดของมูลค่าการถือครองในช่วงระยะเวลาที่มีการปิดรอบรายงานงบการเงินเท่านั้น ไม่ใช่การขาดทุนจากการขายสินทรัพย์จริง (Realized loss) ออกสู่ตลาดแต่อย่างใด
ขณะที่เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงข้อมูลทางธุรกรรมบนเครือข่ายบล็อกเชน (On-Chain Data) จะพบว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลระดับองค์กรของ Tesla นิ่งสนิทและไม่มีการทำธุรกรรมเคลื่อนย้ายเหรียญใดๆ ออกจากระบบมาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา บริษัทเริ่มต้นสะสมบิทคอยน์ครั้งแรกด้วยเม็ดเงินมหาศาลถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 ก่อนจะตัดสินใจเทขายทำกำไรและลดความเสี่ยงออกไปประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2565 หลังจากนั้นปริมาณ 11,509 บิทคอยน์ที่เหลือก็ถูกล็อกไว้อย่างถาวร พฤติกรรมดังกล่าวบ่งชี้ถึงลักษณะการถือครองแบบนักลงทุนระยะยาว (Long-Term Holder) ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูล On-Chain ในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นว่า สถาบันขนาดใหญ่และกลุ่มวาฬ (Whales) หลายแห่งเลือกที่จะกอดสินทรัพย์ไว้แน่นในระยะสะสม (Accumulation phase) มากกว่าที่จะกระจายเหรียญออกสู่ตลาด (Distribution phase) ในช่วงเวลาที่ราคาเกิดการปรับฐานรุนแรง
อย่างไรก็ดีการตัดสินใจนิ่งเฉยของ Tesla ส่งผลต่อจิตวิทยาการลงทุนของกลุ่มเงินทุนระดับสถาบันอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันบริษัทยังคงรั้งตำแหน่งหนึ่งในองค์กรมหาชนที่ถือครองบิทคอยน์มากที่สุดในโลก แม้ว่าสัดส่วนดังกล่าวจะดูเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทผู้นำร่องอย่าง MicroStrategy ที่ยังคงดำเนินกลยุทธ์กว้านซื้อคริปโตเข้าพอร์ตอย่างดุดันต่อเนื่อง สิ่งที่น่าสังเกตคือ ท่ามกลางกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าและไหลออกจากกองทุน ETF ตลอดจนแพลตฟอร์มศูนย์ซื้อขายหลัก เม็ดเงินของ Tesla กลับทำหน้าที่เป็นเสมือนสภาพคล่องที่ถูกล็อกไว้ (Locked liquidity) ซึ่งช่วยลดแรงกดดันทางด้านอุปทาน (Supply overhang) ในระบบนิเวศของตลาดคริปโต การที่บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่เลือกเทขายเหรียญเพื่อนำมาบริหารจัดการสภาพคล่อง เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นระดับสถาบันที่มีต่อสินทรัพย์ดิจิทัลในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงและแหล่งเก็บรักษามูลค่าระยะยาว
ขณะที่หากพิจารณาถึงบริบทเชิงโครงสร้างระดับเศรษฐกิจมหภาค ภาพรวมการเงินของ Tesla ในไตรมาสนี้สะท้อนภาพเงาของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตึงตัวได้อย่างชัดเจน บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP EPS) ที่ 0.33 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ 0.55 ดอลลาร์
ขณะเดียวกันกลับมีรายได้รวมสูงถึง 28.2 พันล้านดอลลาร์ ทะลุเป้าหมายที่ประเมินไว้ 27.6 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นรายงานอยู่ที่ 16.8 เปอร์เซ็นต์ และมีกำไรสุทธิตามมาตรฐาน GAAP รวม 1.11 พันล้านดอลลาร์ ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาคือกรรมการบริหารต้องเผชิญกับกระแสเงินสดอิสระที่ติดลบถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์ สืบเนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น ท่ามกลางนโยบายการเงินที่เข้มงวด การที่องค์กรมีกระแสเงินสดติดลบแต่ยังเลือกที่จะไม่แปลงสินทรัพย์สภาพคล่องสูงอย่างบิทคอยน์กลับมาเป็นเงินสด (Fiat) ถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกที่ทรงพลังต่อตลาดคริปโต บ่งบอกว่าสถาบันประเมินมูลค่าในอนาคตของบิทคอยน์ไว้สูงกว่าการแก้ปัญหาความต้องการสภาพคล่องในระยะสั้น
อย่างไรก็ดีเมื่อประเมินแนวโน้มในอนาคต (Forward-Looking Outlook) โอกาสที่ Tesla จะกลับมาเป็นผู้เล่นเชิงรุกในการดึงเม็ดเงินทุนใหม่เข้ามาสะสมบิทคอยน์เพิ่ม อาจยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ ตราบใดที่สถานะกระแสเงินสดอิสระของบริษัทยังคงเผชิญกับความท้าทาย ประกอบกับข้อกังวลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริหารเคยหยิบยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขในการยุติการรับชำระเงินด้วยคริปโตเมื่อหลายปีก่อนยังคงเป็นวาระสำคัญ ในอีกมุมหนึ่ง หากโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ เริ่มเข้าสู่วัฏจักรการลดดอกเบี้ยและการผ่อนคลายนโยบายการเงิน สภาพคล่องระดับโลกที่กลับมาไหลเวียนในระบบอีกครั้ง อาจเป็นตัวเร่ง (Catalyst) สำคัญที่ช่วยดันมูลค่าของ 11,509 บิทคอยน์นี้ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด กลายเป็นเบาะรองรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสถัดไป
กล่าวโดยสรุป กรณีศึกษาพอร์ตการลงทุนของ Tesla ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2569 สะท้อนให้เห็นทัศนคติของกลุ่มเงินทุนอัจฉริยะ (Smart Money) ที่เลือกใช้ความอดทนทางกลยุทธ์ในการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล สยบความผันผวนของตลาดด้วยวินัยการลงทุนที่นิ่งเฉย พร้อมตอกย้ำให้นักลงทุนสถาบันทั่วโลกตระหนักว่า บิทคอยน์ได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งความกังขา และได้หลอมรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างงบดุลบริษัทมหาชนระดับโลกอย่างสมบูรณ์แล้ว