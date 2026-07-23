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รัฐบาลเปิดปฏิบัติการ "SILENT VOLT" ทลายแก๊งลักไฟขุดบิทคอยน์ เสียหาย 280 ล้าน ยึดเครื่องขุด 1,900 ตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รัฐบาลเปิดเกมรุกกวาดล้างเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งใหญ่ ภายใต้ปฏิบัติการ SILENT VOLT หลังพบการต่อไฟแรงสูงโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระค่าไฟ ส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้กว่า 280 ล้านบาท พร้อมยึดเครื่องขุดกว่า 1,900 เครื่อง และขยายผลสอบสวนถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง สะท้อนการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศ

รัฐบาลเปิดฉากปฏิบัติการครั้งใหญ่ในการปราบปรามเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดสินทรัพย์ดิจิทัล หลังพบพฤติการณ์แอบต่อระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระค่าไฟ สร้างความเสียหายต่อรัฐหลายร้อยล้านบาท พร้อมส่งสัญญาณชัดว่าจะไม่ปล่อยให้เทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอีกต่อไป

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการ SILENT VOLT ภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 7 จุด เพื่อทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าประกอบกิจการเหมืองขุดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมี พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และนายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงรายละเอียดของคดี

สาระสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดหรือการตรวจยึดของกลาง แต่เป็นการเดินหน้าตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างผลประโยชน์มหาศาลบนความเสียหายของรัฐ ทั้งในมิติการดำเนินคดี การติดตามทรัพย์สิน และการขยายผลไปยังผู้บงการหรือเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้ขบวนการดังกล่าวกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก


นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มที่ ตราบใดที่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล แต่จะไม่ยอมให้ผู้ใดใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางลักลอบใช้ทรัพยากรของรัฐ หรือสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตรวจสอบเส้นทางการนำเข้าเครื่องขุดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างละเอียด ทั้งประเภทสินค้าที่สำแดงต่อศุลกากร วัตถุประสงค์ของการนำเข้า ตลอดจนเส้นทางการกระจายสินค้า เพื่อหาคำตอบว่าเครื่องขุดจำนวนมหาศาลเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างไร และมีผู้ใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว

คำสั่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การสอบสวนของรัฐไม่ได้มุ่งเฉพาะปลายทางที่เป็นสถานที่ตั้งเหมืองขุดเท่านั้น แต่กำลังขยายไปยังต้นทางของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การนำเข้า การครอบครอง การจำหน่าย ไปจนถึงแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดโปงเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ปรากฏในปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่า รัฐบาลจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเชิงรุก เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ รักษาความมั่นคงด้านพลังงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับปฏิบัติการ SILENT VOLT เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม หลังสืบสวนพบเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อทำเหมืองขุดสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยวิธีต่อเชื่อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงระดับ 22 กิโลโวลต์โดยตรง ผ่านบริเวณบูชชิ่งด้านแรงสูงของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยไม่ผ่านเครื่องวัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิธีการดังกล่าวทำให้ผู้กระทำผิดสามารถใช้ไฟฟ้าปริมาณมหาศาลโดยแทบไม่ปรากฏการใช้ไฟในระบบตรวจวัด ถือเป็นการดัดแปลงระบบไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยของโครงข่าย และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่โดยรอบ หากเกิดความเสียหายต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า


ผลการตรวจค้นโรงงาน 2 แห่ง เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเครื่องขุดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ประมาณ 1,900 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าของกลางราว 200 ล้านบาท ขณะที่ความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นประเมินไว้ประมาณ 280 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักและสำนักงานของผู้เกี่ยวข้องอีก 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม พบพยานหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลสำคัญจำนวนมาก ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ขณะที่นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ย้ำชัดว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อทำเหมืองขุดสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งไม่ใช่เพียงการลักทรัพย์ของรัฐ แต่ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ความมั่นคงด้านพลังงาน และบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงาน เร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทุกระดับ พร้อมดำเนินคดีโดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีข้อยกเว้น

ข้อมูลจากการสอบสวนยังสะท้อนขนาดของผลประโยชน์ที่ขบวนการดังกล่าวได้รับ หากเหมืองขุดที่ใช้เครื่องประมาณ 2,000 เครื่องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องชำระค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 22 ล้านบาท แต่ในคดีนี้กลับมีการชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000-25,000 บาท เท่านั้น

ช่องว่างดังกล่าวไม่ใช่เพียงตัวเลขค่าไฟที่หายไป หากแต่สะท้อนการสูญเสียรายได้ของรัฐอย่างต่อเนื่อง การบิดเบือนต้นทุนการแข่งขัน และการเอาเปรียบผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสุจริต เพราะธุรกิจที่ลักลอบใช้ไฟฟ้าย่อมมีต้นทุนต่ำกว่าผู้ประกอบการที่ชำระค่าไฟเต็มจำนวนอย่างมหาศาล

ในทางกฎหมาย คดีนี้จึงไม่ได้มีมิติของการลักใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานลักทรัพย์ไฟฟ้าของทางราชการ ความผิดฐานฟอกเงิน รวมถึงความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ซึ่งล้วนมีโทษรุนแรงและเปิดช่องให้รัฐสามารถติดตามอายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้

ปฏิบัติการ SILENT VOLT จึงไม่ได้เป็นเพียงการทลายเหมืองขุดสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ แต่ยังเป็นบททดสอบสำคัญของภาครัฐในการจัดการอาชญากรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างผลกำไรบนต้นทุนของสังคม และเป็นสัญญาณว่าการบังคับใช้กฎหมายกำลังขยายจากการจับผู้ปฏิบัติ ไปสู่การสาวถึงโครงข่ายทางการเงิน ผู้สนับสนุน และผู้มีอำนาจที่อาจอยู่เบื้องหลังทั้งขบวนการ.

รัฐบาลเปิดปฏิบัติการ "SILENT VOLT" ทลายแก๊งลักไฟขุดบิทคอยน์ เสียหาย 280 ล้าน ยึดเครื่องขุด 1,900 ตัว
รัฐบาลเปิดปฏิบัติการ "SILENT VOLT" ทลายแก๊งลักไฟขุดบิทคอยน์ เสียหาย 280 ล้าน ยึดเครื่องขุด 1,900 ตัว
รัฐบาลเปิดปฏิบัติการ "SILENT VOLT" ทลายแก๊งลักไฟขุดบิทคอยน์ เสียหาย 280 ล้าน ยึดเครื่องขุด 1,900 ตัว