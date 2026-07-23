7 ผลงานวิจัยคว้ารางวัล Capital Market Research Award in Equity Market

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ CMDF จัดโครงการ Capital Market Research Award in Equity Market มี 27 ผลงานวิจัยส่งเข้าร่วม โดย 9 ผลงานได้รับการคัดเลือกนำเสนอ และ 7 งานวิจัยได้รับรางวัล อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ คว้ารางวัล Best Paper Award จากงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานด้าน ESG กับผลตอบแทนหุ้นไทย พิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจัดขึ้นโดย CMDF ในวันที่ 9 กันยายน 2569
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จัดโครงการ "Capital Market Research Award in Equity Market" สนับสนุนงานวิจัยสู่ระดับบุคคลทั่วไป สะท้อนวิสัยทัศน์ “The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities” พร้อมมุ่งยกระดับงานวิจัยตลาดทุนไทยสู่การใช้งานจริง โดยมีนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศส่งผลงานเข้าร่วมรวม 27 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบนำเสนอ 9 ผลงาน และมีผลงานได้รับรางวัลรวม 7 รางวัล จากการนำเสนอเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569
นายฉัตรชัย ทิศาดลดิลก ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “งานวิจัยที่มีคุณภาพจะเกิดประโยชน์มากขึ้นเมื่อได้รับการถ่ายทอดและต่อยอดสู่การใช้งานจริง โครงการนี้จึงมุ่งเชื่อมโยงนักวิจัยกับผู้ปฏิบัติงานในตลาดทุน เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
นายจักรชัย บุญยะวัตร ผู้จัดการ CMDF กล่าวว่า CMDF มุ่งสนับสนุนงานวิจัยตลาดทุนที่มีคุณภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดทุนไทย พร้อมส่งเสริมนักวิจัยที่มีศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ผลงานได้รับการเผยแพร่และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
นายจอน วงศ์สวรรค์ กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลงานที่ผ่านเข้ารอบมีคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตอบโจทย์ตลาดทุนไทยได้จริง ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
การคัดเลือกผลงานวิจัยจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้แทนจากบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลมีทั้งหมด 7 รางวัล ได้แก่
Best Paper Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
งานวิจัย เรื่อง “Are ESG Ratings Noisy for Stock Returns? Evidence from Thailand Stock Market” นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Outstanding Paper Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
งานวิจัย เรื่อง “Revisiting ESG as a Risk Factor: Evidence from ASEAN Stock Exchanges” นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
งานวิจัย เรื่อง “Do Executives Walk Their ESG Talk? Forward-Looking ESG Signaling from Thailand’s Opportunity Day” นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Runner-up Award จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
งานวิจัย เรื่อง “AI-Driven ESG Disclosure Scoring for Thai Listed Firms: LLM-Based Text Extraction, Machine Learning Prediction, and Explainability for Capital Market Use” นำเสนอโดย ดร.ปริษา จินดาหลวง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
งานวิจัย เรื่อง “Director Remuneration and Gender Pay Gap in Family and Non-Family listed firms in Thailand” นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
งานวิจัย เรื่อง “Gender differences and managerial earnings forecast bias: Are female executives less overconfident than male executives?” นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัย เรื่อง “Not size but attributes: the relationship between board attributes and cash holdings” นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกครอบคลุมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำกับดูแล การตัดสินใจลงทุน และการยกระดับความยั่งยืนของตลาดทุนไทย โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงาน “CMDF/CMRI Capital Market Research Symposium 2569” ในวันที่ 9 กันยายน 2569 ซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน Best Paper Award