ธ.ก.ส. เปิดตัว 2 เงินฝากใหม่ระยะเวลา 11 เดือน-ดอกเบี้ยเฉลี่ย1.10%

นายไพศาล หงษ์ทอง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดตัว 2 เงินฝากใหม่ระยะสั้น ได้แก่ เงินฝากไซทอง (11 เดือน) สำหรับบุคคลธรรมดา อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันรับฝาก กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และบริษัทประกันที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยเมื่อเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินรับฝากสูงสุด รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.10 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.29 ต่อปี) เริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก 31 สิงหาคม 2569 สำหรับลูกค้ารายเดิมที่ฝากกับเงินฝาก "กระบุงทอง" มีความประสงค์ฝากต่อใน โครงการ "เงินฝากไซทอง" บางส่วน หรือไม่ประสงค์ฝากต่อในโครงการ "เงินฝากไซทอง" โปรดติดต่อสาขาภายในวันที่ 22 ก.ค. - 31 ส.ค. 69
และเงินฝากพานทอง (11 เดือน) สำหรับบุคคลธรรมดา อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันรับฝาก กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และบริษัทประกันทึ่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เมื่อเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินรับฝากสูงสุด รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 6.59 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ ร้อยละ 1.10 ต่อปี โดยแบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 – 15 มิถุนายน 2570 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี และช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2570 – 21 มิถุนายน 2570 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.59 ต่อปี คิดดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ 1.10 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ ร้อยละ 1.29 ต่อปี) จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีโครงการนี้ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน (ถอนดอกเบี้ยได้ในวันที่ 16 ของทุกเดือน) จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 15 กันยายน 2569 งวดสุดท้ายวันที่ 21 มิถุนายน 2570 สำหรับลูกค้ารายเดิม "เงินฝากกำปั่นทอง" มีความประสงค์ฝากต่อใน โครงการ "เงินฝากพานทอง" บางส่วน หรือไม่ประสงค์ฝากต่อในโครงการ "เงินฝากพานทอง" โปรดติดต่อสาขาภายในวันที่ 22 ก.ค. - 31 ส.ค. 69 และสำหรับลูกค้ารายเดิม "เงินฝากทองนพคุณ" มีความประสงค์ฝากต่อใน โครงการ "เงินฝากพานทอง" บางส่วน หรือไม่ประสงค์ฝากต่อในโครงการ "เงินฝากพานทอง" โปรดติดต่อสาขาภายในวันที่ 14 ส.ค. - 31 ส.ค. 69
ทั้งนี้ เงินฝากทั้ง 2 โครงการ เปิดรับฝากแล้วตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคมนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 หรือจนกว่าธนาคารแจ้งปิดการรับฝาก ทั้งนี้ สำหรับบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก และนิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร